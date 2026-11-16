Fabricaciones del Sur: industria y continuidad en Pergamino

La historia de Gustavo Gabriel Rasuk está ligada al desarrollo de la industria confeccionista de Pergamino. Su recorrido comenzó en la empresa fundada por su padre, Ángel Rasuk, conocido como Pocho, durante la década del 70. La firma confeccionaba ropa para las Fuerzas Armadas y Ferrocarriles Argentinos, y contaba con dos plantas: una en Pergamino y otra en Peyrano.

En 1982, la caída de la demanda obligó a buscar nuevas oportunidades. Su padre decidió reconvertir la actividad y orientar la empresa hacia la fabricación de jeans. Así comenzó una nueva etapa para Racon SRL, que incorporó a Gustavo y a su hermano al proyecto familiar. Con el tiempo, se convertiría en una de las fábricas más reconocidas de la ciudad, protagonista del crecimiento de su polo de indumentaria.

La empresa apostó a la tecnología e incorporó máquinas computarizadas de última generación. En su etapa de mayor expansión empleó a 250 personas y generó trabajo para una amplia red de talleres locales. Entre sus primeros clientes estuvieron Wrangler, Fiorucci y Calvin Klein. Su calidad de confección y capacidad productiva le permitieron fabricar para marcas internacionales como Mango, Diesel, Motor Oil, Soviet y Vía Vai.

La relación de Gustavo con Federico Álvarez Castillo marcó otro momento de esa trayectoria. Racon comenzó a trabajar con él y, más adelante, acompañaría el desarrollo de Etiqueta Negra. Sin embargo, la apertura comercial y el ingreso de importaciones durante la década del 90 golpearon a la industria confeccionista argentina. Racon cerró sus puertas en 1999.

Ese mismo año, Gustavo creó Fabricaciones del Sur S.A. para continuar produciendo en el país. Instalada en el Parque Industrial de Pergamino, la compañía mantuvo el vínculo comercial con Álvarez Castillo y amplió su cartera. Desde entonces confeccionó jeans y camperas para Etiqueta Negra, Paula Cahen D’Anvers, Wrangler, Lee, Las Pepas, Bowen, Bolivia, Prototype, Zara, Desiderata, Port Said, India Style, Key Biscayne, Rochas, Rip Curl, Oklan y Doll Store, entre otras marcas.

La trayectoria de Rasuk también se desarrolla en el ámbito institucional. Fue presidente de la Cámara de Confeccionistas de Pergamino y actualmente ocupa su vicepresidencia. Además, participa en la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), donde acompaña los planteos de un sector con fuerte presencia en la economía local.

Una industria bajo presión

Desde su experiencia empresarial y dirigencial, Rasuk describe un escenario crítico. La caída del consumo redujo los pedidos de las marcas a fábricas y talleres, afectando la producción y obligando a muchas empresas a operar con estructuras mínimas. La menor actividad repercute en toda la cadena, desde las plantas industriales hasta los talleres que abastecieron históricamente al polo confeccionista de Pergamino.

A esa situación se suma la preocupación por el ingreso de prendas importadas a precios con los que la producción nacional difícilmente puede competir. Rasuk no se opone a la apertura comercial, pero reclama condiciones equilibradas. Entre sus principales preocupaciones señala la presión impositiva, las cargas sociales y los costos locales. Por eso considera indispensable una reforma tributaria que mejore la competitividad. También sostiene que la discusión laboral debe partir de una condición básica: sin actividad y sin trabajo, no hay reforma que alcance.

El impacto excede a cada empresa. La pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento de la informalidad comprometen una cadena que durante décadas dio identidad y empleo a Pergamino. Para Rasuk, defender la confección implica preservar conocimientos, oficios y capacidades industriales construidas a lo largo de generaciones.

A pesar de las dificultades, Gustavo sigue apostando a la producción nacional. Actualmente trabaja en el lanzamiento de una marca propia de indumentaria femenina, con una colección para una mujer de identidad definida: urbana, independiente y sensible a la estética.

Después de atravesar distintas etapas, reconversiones y crisis, Rasuk vuelve a impulsar un proyecto desde Pergamino. Su recorrido expresa una historia familiar y una convicción: seguir produciendo y generando trabajo en la Argentina.

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