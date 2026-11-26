Frente a un contexto de mayor demanda de profesionalización y cambios tecnológicos acelerados, la Universidad de la Cuenca del Plata abre su propuesta académica de posgrados para 2027 con planes de estudio actualizados.

En la actualidad, la UCP cuenta con una matrícula de más de 2.000 estudiantes activos en sus programas de profesionalización, vinculados a la transformación de la actividad laboral. En el área de salud, la Especialización en Nutrición Clínica propone profundizar en el abordaje de patologías digestivas, renales y relacionadas con la diabetes mediante herramientas de intervención basadas en evidencia científica. La formación también contempla el desarrollo de competencias vinculadas con la docencia, la investigación y la extensión. En el campo de las ciencias sociales y las humanidades, la universidad ofrece la Especialización en Intervenciones Psicoeducativas, orientada al diseño de estrategias en ámbitos escolares, y la Maestría en Psicoanálisis, que aborda la clínica, la investigación y la producción científica en esta disciplina.

Por su parte, la Especialización en Política Económica Aplicada busca brindar herramientas para el análisis, el diseño y la implementación de políticas económicas, mientras que la Especialización en Administración Financiera y Control de las Organizaciones Públicas se enfoca en la gestión estatal, el control de organismos gubernamentales y el desarrollo de políticas públicas. Ambas alternativas están destinadas a profesionales que buscan ampliar sus capacidades de intervención en ámbitos de gestión y toma de decisiones.

En el área de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura, se destaca la Especialización en Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos, dirigida a profesionales que intervienen en los procesos de producción y comercialización alimentaria, con énfasis en la calidad, la seguridad y la vigilancia sanitaria. A este posgrado se suma el Doctorado en Sistemas Alimentarios Sostenibles, desarrollado en conjunto con la Universidad UFLO. Su plan de estudios promueve la investigación interdisciplinaria y la generación de conocimiento en torno a la alimentación, la nutrición y la legislación alimentaria desde una perspectiva de sostenibilidad.

Por último, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas brinda alternativas de modalidad mixta para abogados y profesionales vinculados al ámbito legal. Entre ellas se encuentran la Maestría en Teoría y Técnica en Litigación Oral, orientada al fortalecimiento de las habilidades para el ejercicio de la litigación y la magistratura, y las especializaciones en Tributación y Fiscalidad Internacional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Civil y Comercial, Magistratura y Gestión Judicial y Derecho Penal. Las propuestas abordan distintas ramas del ejercicio jurídico, desde el análisis de los sistemas tributarios y constitucionales hasta la gestión judicial y la actualización en normativa y jurisprudencia.

Con modalidades digitales, presenciales e híbridas y sedes en distintas ciudades de la región, la UCP busca ampliar el acceso a la formación especializada y acompañar a profesionales que desean continuar su recorrido académico. La oferta de posgrados para 2027 y los detalles sobre inscripción, requisitos y cursado están disponibles en www.ucp.edu.ar/posgrados