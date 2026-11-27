El Espacio de Arte de Fundación OSDE presenta Los días libres, una muestra colectiva curada por Sebastián Gordín que reúne las obras de 12 artistas. La exposición propone una mirada sobre el arte contemporáneo a partir de trabajos de pequeño formato, con materiales y elementos culturales que suelen quedar fuera de las expresiones artísticas tradicionales. A través de estas propuestas, invita a detenerse en los detalles y descubrir nuevas formas de relacionarse con las obras.

Participan Ayelén Coccoz, María Guerrieri, Emiliano Guerresi, Miguel Harte, Pablo Insurralde, Rosalba Mirabella, Catalina Oz, Guzmán Paz, Candela Pietropaolo, Elián Pittaro, Santiago Poggio y Juan Reos. La muestra podrá visitarse hasta el 5 de diciembre, de lunes a sábado de 12 a 20, con entrada libre y gratuita, en Arroyo 807, esquina Esmeralda, CABA.

Créditos: Mariana Poggio

Créditos: Mariana Poggio

La programación incluyó, además, una propuesta musical a cargo de Manuel Schaller, quien presentó una performance en diálogo con un avatar de sí mismo, creado por la artista Ayelén Coccoz, quien presentó distintas piezas de su producción. La intervención combinó elementos sonoros y visuales a través de dos theremines, un instrumento electrónico que permite producir sonidos sin necesidad de contacto físico. Durante la presentación, ambos personajes fueron alternando distintas situaciones musicales, en una experiencia que cruzó la música con el universo artístico de la exposición.

La acción forma parte de una propuesta artística que integra la creación de la figura en miniatura con su participación en la performance. “Me interesa generar sorpresa y por momentos salir del lugar común”, explicó Schaller al referirse a lo que lo convocó de esta experiencia.

Manuel Schaller durante su performance junto a una miniatura de sí mismo, creada por Ayelén Coccoz.

Para Fundación OSDE, participar de La Noche de los Museos representa una oportunidad para ampliar el acceso a las propuestas culturales y generar espacios compartidos. Fonrouge destacó especialmente la importancia de acercar estas experiencias a personas de distintas edades y despertar nuevas formas de sensibilidad a través del arte.

“Construir estos espacios compartidos para disfrutar el arte es algo muy importante en la vida diaria para construir bienestar, despertar la sensibilidad y pensar juntos un mundo distinto”, concluyó.