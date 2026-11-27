GTL nació en 2001 de la mano de Alejandro Tenti, ingeniero eléctrico oriundo de Bragado. Tenti se mudó a La Plata para estudiar y se recibió en 1984. En 2001 realizó un posgrado en Gestión de Calidad en la Universidad Torcuato Di Tella, que cursó en parte en España e incluyó formación sobre la transición de empresas de servicios públicos a la gestión privada. Ese mismo año fundó la empresa para construir una identidad propia dentro del mercado eléctrico.

Tras graduarse, su hijo se incorporó a la empresa y continuó su formación con posgrados en energías renovables y mercado eléctrico, además de un MBA. Con su incorporación, la generación de energía renovable pasó a formar parte de la actividad de la compañía.

De las obras eléctricas a la generación eólica y solar

La empresa comenzó con obras de media y baja tensión y alumbrado público. Con la experiencia adquirida, dio el salto a la alta tensión con la ampliación de la subestación transformadora de 25 de Mayo. A partir de esa obra, empezó a participar en proyectos más diversos dentro del sector.

Uno de los trabajos que marcó su trayectoria fue el montaje de un aerogenerador de 1,5 MW en Cerro de la Gloria, en el partido de Castelli. La Cooperativa de Castelli le confió el movimiento de suelo, las fundaciones, el montaje y la puesta en marcha. La torre mide 84 metros hasta el buje y la obra civil requirió 14 pilotes de 25 metros de profundidad y un metro de diámetro. Según la empresa, la potencia instalada equivaldría a la demanda de unas 1.200 viviendas.

En energía solar, la firma comenzó a desarrollar parques fotovoltaicos y actualmente construye uno de 3 MW en el partido de Viamonte. También desarrolla sistemas conectados a la red, aislados e híbridos para usos residenciales, comerciales e industriales.

Los próximos proyectos de GTL

La empresa busca desarrollar más parques solares en la región y ampliar el parque eólico de Castelli. Otro de sus objetivos es avanzar en electromovilidad, con la idea de que la carga de vehículos eléctricos con energía renovable forme parte de la vida cotidiana. En ese camino, la compañía busca acompañar a cooperativas, empresas y generadores.

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