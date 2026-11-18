Con más de una década de trayectoria, INSTALROS se posiciona como una empresa argentina dedicada a la ingeniería y el desarrollo tecnológico, con soluciones diseñadas para responder a necesidades concretas de distintos sectores productivos. Desde Rosario, combina electrónica, automatización, conectividad, software e inteligencia artificial para impulsar proyectos de innovación industrial.

Detrás de esta propuesta se encuentra una historia vinculada con la curiosidad y la búsqueda de soluciones. Pablo Dorigatti recuerda que, a los ocho años, construyó con materiales reciclados un robot que caminaba y hablaba mediante una grabación en cinta. Aquella experiencia temprana refleja el interés por la tecnología que continúa presente en los desarrollos de la compañía.

Ingeniería y tecnología aplicada a la industria

Uno de los principales diferenciales de INSTALROS es su capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas a medida, especialmente cuando las alternativas disponibles no responden a las necesidades de cada proyecto.

La empresa integra electrónica, automatización, conectividad, software, robótica e inteligencia artificial, con desarrollos propios y distintas patentes de invención.

Entre sus soluciones se destacan SafeLink, orientada a mejorar la seguridad de las personas en entornos industriales, y Atlas, una plataforma de trazabilidad y gestión de activos. A estas herramientas se suman desarrollos de inteligencia artificial y EHS360, una solución que integra herramientas de seguridad y operación.

Innovación, inteligencia artificial y nuevos desarrollos

A lo largo de su trayectoria, evolucionó desde la realización de instalaciones y la integración de tecnología hacia el desarrollo de hardware y software propios.

Actualmente, sus soluciones se aplican en sectores como agroindustria, energía, logística, manufactura, minería y puertos, acompañando a empresas como Cargill, COFCO y Louis Dreyfus Company.

La incorporación de agentes de inteligencia artificial en entornos industriales representa otro de sus avances. Estas herramientas realizan tareas que anteriormente requerían intervención humana y están diseñadas para colaborar con los equipos de trabajo, agilizar procesos y ofrecer respuestas en tiempo real.

En 2025, durante una experiencia tecnológica en Silicon Valley, la empresa presentó un desarrollo de blindaje electromagnético destinado a proteger dispositivos frente a pulsos electromagnéticos e interferencias vinculadas con la guerra electrónica.

Esta presentación permitió mostrar el potencial de los desarrollos tecnológicos realizados desde Rosario para abordar desafíos de alcance internacional.

Proyección regional y soluciones para nuevos desafíos

De cara al futuro, INSTALROS busca fortalecer sus plataformas tecnológicas, continuar desarrollando soluciones propias y ampliar la incorporación de inteligencia artificial y robótica en los procesos industriales.

Entre sus objetivos también se encuentra expandir su presencia regional y transformar cada desarrollo en una herramienta útil, escalable y adaptada a las necesidades reales de quienes trabajan en planta.

La evolución de la compañía mantiene una conexión con aquella primera experiencia de Pablo Dorigatti construyendo un robot durante su infancia: la búsqueda de soluciones a través de la tecnología, una motivación que continúa impulsando sus proyectos actuales.



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