El recorrido de Leandro “Lean” Benedetti comenzó en el ámbito comercial, con más ganas que recursos y una convicción que todavía orienta su trabajo: emprender exige animarse a construir algo que aún no existe. La experiencia, sin embargo, también le enseñó que la iniciativa necesita dirección. “Emprender es un acto de fe, pero el crecimiento requiere método”, resume.

Empresario, consultor y escritor mendocino, desarrolló una trayectoria que combina gestión, expansión comercial y creación de negocios. Trabajó en más de 25 empresas de distintos países y participó como socio fundador en 17 emprendimientos en Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. Entre sus experiencias se destaca el desarrollo de la tapa a rosca para vinos en Sudamérica.

En Mendoza fue uno de los fundadores de Grupo Altasur, compañía que hoy forma parte de la francesa Diam. Benedetti continúa vinculado al proyecto como asesor comercial para el mercado chileno. Ese recorrido es la base de su mirada actual: comprender cada negocio, identificar oportunidades y traducir la estrategia en acciones concretas.

Hoy concentra su actividad en la consultoría, las charlas y la generación de contenidos sobre emprendimiento, ventas y liderazgo. A través del Sistema IAVE, que presenta como un método para reconfigurar empresas, busca transformar sus aprendizajes en herramientas aplicables para emprendedores y organizaciones. Su propuesta parte de una premisa: no alcanza con trabajar más; también hay que revisar el rumbo y corregirlo cuando el contexto lo exige.

La escritura es otra vía para compartir esa experiencia. Es autor de “Rescate al corazón”, “ANEM: el camino del emprendedor” y “La IA en las ventas – Café para tres”, su publicación más reciente, en la que analiza cómo incorporar inteligencia artificial a la actividad comercial sin perder de vista el valor del vínculo humano. Además, prepara un nuevo libro dirigido a jóvenes que comienzan a explorar el mundo emprendedor.

A quienes dan sus primeros pasos, Benedetti les propone no esperar condiciones ideales. “La idea siempre abre puertas, pero la estrategia, los vínculos y la constancia construyen el camino”. Para él, equivocarse forma parte del proceso; aprender de esos errores y adaptar el rumbo permite sostener el crecimiento.

@Leanbenedetti.escritor

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