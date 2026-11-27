Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Mi vínculo con el arte comenzó desde muy pequeña. Dibujaba constantemente y cualquier superficie podía convertirse en un espacio para crear, desde los cuadernos del colegio hasta los muebles de mi casa. Durante mi infancia y adolescencia estudié dibujo y pintura con diferentes maestros.

Más adelante, mi interés por la construcción y el diseño me llevó a estudiar Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, aunque el arte siempre estuvo presente en mi vida, durante un tiempo me alejé y no me permití darle ese lugar. Con los años comprendí que la pintura no era simplemente una actividad creativa, sino una parte esencial de mí, una necesidad que tenía que recuperar y desarrollar como forma de expresión personal.

En estos últimos años profundicé mis estudios junto a la artista plástica Sylvia Guardia y actualmente continúo formándome.

Definiría mi estilo como una búsqueda que transita entre la abstracción y la figuración, dos lenguajes pictóricos diferentes que tienen un mismo origen: expresar mi mundo interior y generar una experiencia emocional en quien se detiene a mirar mi obra. En la abstracción encuentro un espacio para explorar los colores, las texturas y las formas. En la figuración, en cambio, me interesa especialmente la figura humana, buscando transformar lo sensible en imagen.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Mi taller representa mi universo personal. Es un lugar donde puedo conectarme con mis emociones, mis pensamientos y mi manera de percibir el mundo transformándolo en arte.

Es allí donde experimento diferentes combinaciones cromáticas y composiciones y dejo que la obra empiece a aparecer.

¿Qué técnicas y materiales utilizás para crear tus obras?

Mi proceso creativo varía según el lenguaje pictórico que esté desarrollando.

En las obras abstractas utilizo técnicas mixtas generalmente, parto de una paleta de colores y de la elección de determinadas texturas incorporando materiales como acrílicos, dorado a la hoja, gesso, arena, papeles, entre otros. En cambio, las obras figurativas las realizo en óleo sobre lienzo, una técnica que desarrollo mediante sucesivas capas de pintura. Trabajo la figura humana a través de sus gestos, la luz y los contrastes, buscando acentuar su volumen y expresividad.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te proponés para el futuro?

Recientemente expuse en un salón internacional de arte contemporáneo en el Carrousel du Louvre, en París y también en La noche de los museos en el Palacio Barolo.

Actualmente continúo desarrollando mi producción artística y tengo previstas nuevas exposiciones para el próximo año, entre ellas fui convocada por Eclecticart para participar en una muestra colectiva en Imperiale Art Gallery en Punta del Este.

Además, formo parte de Contemporánea Frente de Artistas, un grupo creado y dirigido por la artista plástica Sylvia Guardia, que desarrolla un intercambio cultural, difusión del arte argentino y el compromiso con la comunidad a través de distintas acciones solidarias.

Entre sus antecedentes se destacan las participaciones en las celebraciones por los 100 años del Palacio Barolo, donde recibió una distinción especial, y las actividades culturales desarrolladas en Tierra del Fuego, donde el colectivo fue reconocido como proyecto de Interés Cultural. En 2027, el grupo prevé participar por quinto año consecutivo en una muestra en el Museo Marítimo del Presidio de Ushuaia, acompañando la propuesta con acciones solidarias a través de la venta de obras.

Ser parte de Contemporánea Frente de Artistas significa integrar un proyecto donde el arte trasciende lo individual, genera vínculos, abre caminos y se convierte también en una herramienta de compromiso y ayuda a los demás.

Lorena de las Heras

Ig: @lorenadelasheras.arte

Mail: [email protected]