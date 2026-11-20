Martina, Aldana, ¿cómo nació la marca y qué las motivó a encarar el proyecto?

Mauva nació en abril de 2026, aunque la idea venía de antes. Nos conocimos por una amiga en común y la conexión fue inmediata. Las dos veníamos de agencias de publicidad y teníamos ganas de dejar de trabajar para marcas ajenas y construir una propia. El vino era lo que nos unía: una pasión heredada de nuestras familias, hecha de placer y de curiosidad. Cuando surgió la oportunidad de hacer un evento privado, todavía estábamos pensando el nombre. Nos mandamos igual y desde ahí no paramos. Hasta el nombre salió de ese cruce: la M de Martina, la A de Aldana y la uva que nos une.

¿Qué identidad tiene Mauva y qué la diferencia hoy dentro del mundo del vino?

Queremos que el vino se viva, no que se explique desde un atril. Diseñamos experiencias divertidas, creativas e interactivas, con juegos para descubrir cada vino desde otro lugar. La idea es acercar a quienes recién empiezan a sentir curiosidad y, al mismo tiempo, sorprender a quienes ya saben. Buscamos una atmósfera de mesa familiar, con risas, conversación, comodidad, buenos vinos y buena comida. Queremos que quien llega solo con ganas de probar se vaya sabiendo más, sin sentir que estuvo en una clase, y que pueda conectar con otras personas a través de las copas.

¿Cómo fue tomando forma la propuesta con el paso del tiempo y cómo definen hoy la selección de vinos y experiencias?

Desde el principio tuvimos una regla: en Mauva solo trabajamos con vinos que nosotras tomaríamos. Si no nos convence, no entra. Esa decisión ordenó todo lo demás y nos llevó a buscar etiquetas que combinen calidad, trayectoria y un buen precio. También buscamos historias que nos inspiren: la filosofía de una bodega, su manera de crear, una persona en particular. Cada una de esas historias nos dispara ideas que después se convierten en experiencias.

Desde el comienzo también nos propusimos crecer sin ponernos un techo. Así pasamos de los eventos privados a organizar encuentros abiertos al público y llevar la propuesta a otras provincias. Hoy hacemos eventos corporativos, activaciones de marca, reuniones sociales y cumpleaños, siempre con una propuesta personalizada para cada ocasión.

Para finalizar, ¿qué planes tienen en mente?

En noviembre llevamos Mauva por primera vez a otra provincia, con una experiencia en Cafayate, Salta. Queremos seguir por ese camino: llegar a nuevos destinos, sumar bodegas y espacios que compartan nuestra mirada y lograr que cada vez más gente descubra que el vino se disfruta compartiendo y viviéndolo. También pensamos en tener nuestro propio atelier de experiencias. Dejamos la puerta abierta a las oportunidades que surjan en este camino de compartir el vino con todos.

Mauva

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