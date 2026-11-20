Claudia ingresa a la guardia del hospital con dificultad respiratoria severa. Se percibe el esfuerzo que realizan los músculos para poder ingresar aire a sus pulmones y un silbido en cada movimiento inspiratorio hace suponer que presenta un espasmo bronquial y está sufriendo un ataque de asma. Pero Claudia nunca tuvo asma. Lo que sí tuvo es COVID y estuvo conectada a un respirador durante 21 días, hasta finalmente despertar a esta nueva vida, que le depara esta novedad sintomática”.

La historia de Claudia es la de muchos pacientes que han tenido antecedentes de trauma en la vía aérea, ya sea por intubación orotraqueal o por traqueostomía, y eso ha provocado inflamación de la tráquea y una reacción cicatrizal denominada estenosis traqueal.

Es una entidad infrecuente, pero si no se tiene presente o no se interroga al paciente acerca de estos antecedentes, en el 30% de los casos los síntomas son confundidos con asma y el tratamiento farmacológico fracasa.

Al tratarse de una patología poco común, pocos son los especialistas habituados a diagnosticarla y tratarla. Por otro lado, la tráquea es muy complaciente y solo produce estos síntomas cuando su luz se reduce a una quinta parte de su diámetro normal.

Ante la sospecha de una estenosis traqueal, el diagnóstico certero se realiza mediante una fibrobroncoscopía, procedimiento de endoscopía intervencionista que permite confirmar el diagnóstico bajo visión directa y dilatar la tráquea en el sitio de su estrechez para permitir la recuperación del paciente. Si bien estas maniobras salvan la vida en la urgencia, lo cierto es que no son el tratamiento definitivo.

Si no existen contraindicaciones para la cirugía, el tratamiento de elección es la resección quirúrgica del segmento afectado y la unión borde a borde de tráquea sana.

De acuerdo con la localización anatómica de la lesión, las estenosis se clasifican básicamente en subglóticas y traqueales, siendo las primeras las más difíciles de tratar porque el compromiso afecta parte de la laringe. Sin embargo, un equipo quirúrgico entrenado tiene mayores posibilidades de éxito.

La colocación indiscriminada de prótesis en la vía aérea dificulta el tratamiento quirúrgico posterior, además de no ser el tratamiento definitivo.

No dude en consultar con un equipo médico entrenado. Desde Consultorios Patane contamos con un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en el manejo de este tipo de patologías. Nuestro respaldo: el testimonio de nuestros pacientes.

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