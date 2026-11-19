Durante años nos enseñaron a ahorrar para nuestra jubilación y a construir cierta tranquilidad económica para cuando dejáramos de trabajar. Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿qué pasa si nuestros padres viven más años de los que imaginaron y necesitan ayuda para sostener su calidad de vida?

La longevidad está cambiando nuestra manera de envejecer. Hoy incluso hablamos de “gerontolescencia” para describir una etapa en la que muchas personas mayores siguen activas, aprenden, emprenden y proyectan. Es una gran oportunidad, aunque trae un desafío del que hablamos poco: una vida más larga también puede requerir recursos durante más tiempo.

Un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, publicado el 1 de octubre de 2026, señala que el 20,4% de las 1.028 personas encuestadas cuida a algún familiar. El dato no se refiere solamente a padres mayores, pero nos invita a reconocer cuánto lugar empieza a ocupar el cuidado en la vida cotidiana.

Pensemos en quienes hoy sostienen su hogar, acompañan a sus hijos y tratan de preparar su propio retiro. ¿Qué sucede cuando, además, aparece la necesidad de complementar la jubilación de sus padres, cubrir medicamentos o pagar asistencia en el hogar? No siempre son gastos imprevistos: muchas veces son necesidades que crecen de manera gradual.

Y ahí está la pregunta que quiero poner sobre la mesa: mientras armamos —o postergamos— nuestro fondo de retiro, ¿contemplamos que quizás también necesitemos un fondo para acompañar a nuestros padres? No se trata de trasladarles a los hijos una obligación automática, ni de suponer que todas las personas mayores dependerán de alguien; se trata de reconocer un escenario posible y darle espacio en nuestras decisiones.

Desde Nova Gestión me interesa impulsar estas conversaciones antes de que se transformen en urgencias. Planificar no es anticipar desgracias, solo se trata de ampliar nuestra capacidad de elegir y de cuidar sin comprometer por completo el propio futuro.

Para reflexionar… Si mañana tus padres necesitaran apoyo económico, ¿podrías acompañarlos sin poner en riesgo tu tranquilidad?

Nos vemos el próximo mes para seguir compartiendo reflexiones.

Fabiana Sequeira

Fundadora de Nova Gestión

Consultoría | Mentoría | Formación

@novagestion.tuc