En el marco del segundo Encuentro del Norte Grande, realizado este lunes 23 de noviembre en Resistencia, Chaco, el gobernador Ricardo Quintela mantuvo una reunión con 20 intendentes e intendentas de esa provincia para analizar la situación económica y social del país y avanzar en la construcción de una agenda política federal que contemple las necesidades de cada territorio.

"Nadie conoce mejor la realidad de los argentinos y argentinas que quienes gestionan todos los días en cada municipio", expresó Quintela, al destacar el papel de los gobiernos locales frente a las dificultades que atraviesan sus comunidades. En ese sentido, explicó: "Por eso nos reunimos con intendentes e intendentas de Chaco para poner en común el difícil momento que atraviesa el país y empezar a construir, desde cada provincia, el proyecto federal que tiene que venir".

El mandatario riojano remarcó además la necesidad de recuperar herramientas para el desarrollo de las economías regionales, en un contexto marcado por las políticas de ajuste del Gobierno nacional. "El futuro de la Argentina se levanta con producción, obra pública y trabajo en cada provincia", afirmó.

Amplia participación de intendentes chaqueños

De la reunión participaron Sergio Phipps, de Colonia Benítez; Mateo Vucko, de Colonia Aborigen; Rafael Carrara, de Corzuela; Miguel Sotelo, de San Bernardo; José Liras, de General Vedia; Alicia Leiva, de Colonias Unidas; Diógenes «Nico» Requena, de Hermoso Campo; Karina Acerbo, de General Capdevila; Judith Gómez, de Los Frentones; Liliana Pascua, de Enrique Urien; Pedro Maidana, de Colonia Elisa; Diego Bernachea, de Presidencia de la Plaza; Juan Manuel García, de Machagai; Inés Ortega, de Fuerte Esperanza; Pío Sander, de Juan José Castelli; Marcela Duarte, de Tres Isletas; Guillermo Areco, de Capitán Solari; Jorge Monzón, de El Sauzalito; René Benítez, de Las Garcitas; y Alfredo Caballero, de La Escondida.

La reunión se desarrolló como parte de las actividades del segundo Encuentro del Norte Grande, convocado bajo la consigna "Hacia un nuevo federalismo", con la participación de los senadores Jorge "Coqui" Capitanich y Sergio Uñac, en una jornada destinada a promover el diálogo y la articulación política entre dirigentes de distintas provincias.