Runa llega a Argentina con inteligencia artificial para transformar la gestión de recursos humanos

Runa confirmó su llegada a Argentina. La compañía estadounidense, dedicada al desarrollo de software para Recursos Humanos y liquidación de sueldos, continúa así su expansión latinoamericana. Su producto reúne en una sola plataforma distintas tareas relacionadas con la administración de empleados y utiliza inteligencia artificial para resolver parte de ese trabajo. El sistema permite gestionar la información de los trabajadores desde su incorporación a la empresa hasta el momento de su desvinculación.

La compañía asegura que ya supera las 3.500 empresas clientes. En esa lista aparecen Nubank, Circle K, Marriott, Cinnabon y Adolfo Domínguez. También tiene presencia entre empresas argentinas. Coderhouse, Mudafy, Zubale y Clara utilizan su tecnología, por lo que el lanzamiento oficial encuentra a Runa con una primera cartera de clientes en el país.

Una plataforma integral para empresas de 0 a 10.000 colaboradores

Dentro del software de Runa conviven más de 14 módulos vinculados con la administración de personal. Hay funciones para liquidar sueldos, registrar empleados, controlar la asistencia y administrar vacaciones y licencias. El sistema también permite llevar adelante procesos de reclutamiento, incorporar trabajadores, realizar evaluaciones de desempeño y medir el clima laboral. A eso se agregan las capacitaciones, las comunicaciones internas y el manejo de documentos, entre otras funciones. La inteligencia artificial forma parte del desarrollo de la plataforma desde su origen.

Para un área de Recursos Humanos, concentrar estas tareas supone tener menos información repartida entre distintos sistemas. Runa plantea que sus herramientas permiten automatizar parte de los procesos administrativos y consultar datos en tiempo real. La información queda disponible en un mismo entorno para quienes deben organizar el trabajo y tomar decisiones relacionadas con el personal.

La empresa comercializa tres versiones de su software. Cada una responde a una escala distinta de operación:

•Runa GO: Es la opción gratuita para negocios que tienen entre 0 y 25 colaboradores. Permite pasar a formato digital los procesos esenciales de Recursos Humanos sin costo. •Runa Pro: Está dirigida a compañías de 26 a 1.000 colaboradores. Los módulos se pueden contratar según lo que requiera cada organización, sin necesidad de incorporar todas las funciones disponibles. •Runa Enterprise: Fue desarrollada para empresas de más de 1.000 y hasta 10.000 colaboradores. Contempla integraciones avanzadas, configuraciones personalizadas y soporte especializado.

El desembarco argentino también exige contemplar las reglas laborales del país. Según la compañía, el software está preparado para administrar conceptos como el Sueldo Anual Complementario (SAC), las vacaciones, las licencias y las liquidaciones finales. Abarca, además, los aportes y contribuciones a la seguridad social y las obligaciones laborales y tributarias que intervienen en la administración de personal.

Inteligencia artificial para modernizar los recursos humanos

Runa decidió rehacer su tecnología para darle otro lugar a la inteligencia artificial. En lugar de agregar nuevas funciones a la estructura que ya tenía, reconstruyó la plataforma con esa tecnología como parte de su funcionamiento central. Es lo que la empresa denomina una arquitectura nativa de inteligencia artificial.

El software ya incorpora agentes inteligentes que pueden intervenir en tareas administrativas. Por ejemplo, responder preguntas de los trabajadores, colaborar con el ingreso de nuevos empleados o asistir a los responsables de Recursos Humanos durante sus actividades habituales. Son funciones con las que Runa pretende reducir la cantidad de gestiones que hoy requieren intervención manual.

El tiempo dedicado a la administración es uno de los problemas que la empresa busca atender. Buena parte de las tareas de Recursos Humanos se repite mes a mes, desde la liquidación de haberes hasta distintas consultas de los empleados. Ahí aparece el uso de la automatización que propone Runa. La firma espera que haya menos errores en esas gestiones y que los equipos de personal recuperen tiempo para trabajar con sus colaboradores y participar en decisiones del negocio.

“Queremos que cualquier empresa en Latinoamérica, sin importar su tamaño, tenga acceso a tecnología de recursos humanos de clase mundial. Desde una startup con su primer empleado hasta una corporación con miles de colaboradores, Runa está diseñada para crecer con cada organización. Argentina es un mercado estratégico para nuestra expansión regional, con un ecosistema tecnológico de gran talento y empresas que buscan soluciones cada vez más modernas y eficientes”, señaló Courtney McColgan, fundadora y CEO de Runa.

De Silicon Valley a Latinoamérica: respaldo de inversores internacionales

Aunque fue fundada en Estados Unidos en 2017, Runa puso el foco en Latinoamérica desde sus comienzos. El problema al que apuntó desde el inicio fue la administración laboral en las empresas de la región. Sobre esa necesidad empezó a desarrollar sus herramientas tecnológicas para la gestión de personal.

En sus primeros años, Runa pasó por Y Combinator, la aceleradora de Silicon Valley. Por ese programa también pasaron Airbnb, Stripe y Dropbox. La participación de Runa se suma a los antecedentes de una firma que, desde sus primeros años, consiguió atraer capital internacional.

Entre sus inversores se encuentran Salesforce Ventures, Latitud, Precursor Ventures, Unpopular Ventures, Hi Ventures y House Fund. También recibió el respaldo de inversores ángeles vinculados con el sector emprendedor. Una de ellas es Ale Ríos, empresaria e inversora de Shark Tank México, que participa en la compañía.

“Latinoamérica necesita soluciones tecnológicas diseñadas para su propia realidad. Runa tiene una oportunidad enorme de transformar la manera en que millones de empresas gestionan a sus equipos, y su llegada a Argentina representa un paso importante para llevar esta innovación a toda la región”, comentó Ale Ríos, inversora de Runa.

Argentina, un mercado estratégico para Runa

La expansión de Runa tiene un desafío que cambia según el país. Las empresas pueden compartir buena parte de sus tareas de personal, pero la forma de liquidar sueldos o cumplir obligaciones laborales no es igual en todos los mercados. Runa busca atender esas diferencias con funciones locales dentro de su plataforma regional. Argentina es el nuevo paso dentro de ese plan.

El país cuenta con uno de los sectores tecnológicos y emprendedores más desarrollados de la región. Para Runa, ese perfil representa una oportunidad comercial, especialmente por la presencia de compañías que buscan incorporar herramientas digitales a la gestión de sus empleados. La necesidad alcanza tanto a negocios en crecimiento como a organizaciones que administran equipos más numerosos.

La liquidación de sueldos es uno de los procesos que Runa pretende simplificar. En Argentina, calcular los haberes implica contemplar distintos conceptos laborales, aportes, contribuciones y obligaciones tributarias. La compañía propone reunir esas gestiones en su software y automatizar parte de las tareas que deben realizar los responsables de personal. Su propuesta incorpora inteligencia artificial para asistir en esos procesos y reducir la carga administrativa.

Las pequeñas y medianas empresas tienen un lugar central en la propuesta comercial. Runa les ofrece una versión gratuita con la que pueden comenzar a registrar y administrar sus procesos de personal. Si el negocio crece, la plataforma permite contratar otros módulos y sumar funciones de acuerdo con las nuevas necesidades. Así, una pyme puede empezar con las herramientas básicas y ampliar su uso cuando incorpora más trabajadores o necesita gestionar una operación de mayor tamaño.

“Argentina es un país reconocido por su talento tecnológico y su capacidad de innovación. Vemos una enorme oportunidad para acompañar a las empresas argentinas con herramientas que simplifiquen sus operaciones y les permitan concentrarse en desarrollar sus equipos y hacer crecer sus negocios. Queremos que Runa se convierta en un aliado tecnológico de largo plazo para las organizaciones del país”, agregó McColgan.

El lanzamiento en Argentina amplía la presencia latinoamericana de Runa y suma un nuevo mercado a sus planes de crecimiento. La empresa pretende llegar a organizaciones de distintos tamaños, desde pymes que necesitan ordenar sus primeras tareas administrativas hasta compañías con miles de empleados. Con su plataforma de gestión de personal, liquidación de sueldos e inteligencia artificial, busca posicionarse como uno de los proveedores tecnológicos de referencia para las áreas de Recursos Humanos de la región.