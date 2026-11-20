Durante mucho tiempo, pensamos la democratización del conocimiento principalmente como un problema de acceso: garantizar que más personas puedan estudiar, formarse y participar de la vida universitaria. Sin embargo, existe otra dimensión de la desigualdad que merece nuestra atención: la concentración de las capacidades para producir conocimiento.

No todas las sociedades ni todos los territorios participan en igualdad de condiciones en la construcción de los saberes que orientan nuestro mundo. Algunos concentran instituciones, recursos y capacidades de investigación, mientras otros quedan relegados al lugar de consumidores de conocimientos producidos en centros distantes.

Esta desigualdad plantea un problema filosófico fundamental: ¿puede una comunidad decidir libremente su destino si depende exclusivamente de conocimientos que otros producen y de problemas que otros consideran relevantes?

Aquí adquiere importancia el concepto de soberanía cognitiva. No significa rechazar el conocimiento universal ni encerrarse en saberes locales. Significa desarrollar capacidades propias para formular preguntas, producir respuestas y participar activamente en las decisiones que afectan nuestro desarrollo.

La autonomía de una comunidad no depende solamente de sus recursos materiales. También requiere capacidades intelectuales para comprender su realidad y transformarla.

Desde esta perspectiva, las universidades tienen una responsabilidad que excede la transmisión de conocimientos. Deben contribuir a democratizar también sus condiciones de producción.

La experiencia de regionalización de la Universidad Provincial de Córdoba permite pensar este desafío. Impulsada por el gobierno provincial y desarrollada institucionalmente por la UPC en el marco de un notable crecimiento de las propuestas formativas, dicha experiencia abre la posibilidad de concebir las Sedes Regionales del interior profundo de Córdoba no solamente como espacios de formación o nodos de articulación social, sino también como potenciales núcleos de producción de conocimientos vinculados al desarrollo comunitario y regional, en diálogo con las escalas provincial, nacional e internacional.

Se trata de una posibilidad que exige construir capacidades, sostener vínculos y reconocer a las comunidades como participantes activas en la producción del conocimiento.

La igualdad territorial que analizamos en el artículo anterior busca que el lugar donde vivimos no limite nuestro acceso al conocimiento. La soberanía cognitiva propone que tampoco nos excluya de su producción.

Porque una comunidad verdaderamente autónoma no es solamente aquella que puede acceder a las respuestas de otros, sino aquella que también tiene la capacidad de formular sus propias preguntas.

Gonzalo Pedano

Dr. en Ciencias Antropológicas / Lic. en Filosofía

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