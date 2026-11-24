El regreso se produjo en el marco de un homenaje a Dani Buira, organizado por Caetano, su hijo, junto a la banda El Farolito, reconocida por rendir tributo a Los Piojos. Para la ocasión, el local dejó de lado su actividad habitual: se retiraron todas las bicicletas y el espacio se transformó para recrear la atmósfera de aquel viejo Ma Baker, devolviéndole por una noche su identidad de bar y escenario rockero. Más temprano, La Chilinga, trajo una especial vibra que hizo recordar a Dani en cada ritmo de percusión. Luego, se vendría el plato fuerte, en medio del recital, cuando de sorpresa irrumpiría Ciro Martínez ante la mirada atónita de los presentes. Micrófono en mano, hizo deleitar a los presentes con himnos como Tan solo, Pistolas y El Farolito.

La historia tiene un significado especial: a fines de los años 80, un amigo del barrio, Pablo Guerra, invitó a Ciro a ensayar con su banda, que se autodenominaba Los Piojos. Andrés se incorporó inicialmente como bajista, en reemplazo de Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como Micky. Cuando este retomó el bajo, Ciro continuó en el grupo tocando la armónica, hasta que finalmente asumió la voz en reemplazo de Diego Chávez. Fue precisamente en Ma Baker donde Ciro tuvo su primer recital como cantante de Los Piojos. Aquel bar, ubicado en el mismo inmueble donde hoy funciona Rodados Ballester, quedó ligado para siempre al nacimiento de una de las voces más reconocibles del rock nacional.

La Ruta del Rock retrata a Rodados Ballester con una de sus paradas, recuperando la memoria de los lugares que forman parte de la historia musical de la región. El comercio está en un punto caliente para los piojosos: a su está El pasaje Los Piojos, inaugurado por la Municipalidad de Tres de Febrero hace unos años, y a su derecha la escuela 28, donde Ciro Martínez cursó la Primaria. Esta vez, la historia volvió a hacerse presente de la manera más especial: con Ciro nuevamente frente al público, cantando en el mismo sitio donde comenzó su camino como cantante, en una noche que unió pasado y presente del rock de Ciudad Jardín.