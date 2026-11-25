La atención psicológica online se consolidó como una alternativa para quienes buscan iniciar o sostener un proceso terapéutico sin que la distancia represente una limitación. En este contexto, Terapia Psi nació en 2020 como una plataforma que conecta a consultantes de distintos puntos del país y del exterior con terapeutas de Argentina.

Su fundadora, la licenciada en Psicología Luisina Ruiz, desarrolló el proyecto a partir de su experiencia acompañando procesos terapéuticos a distancia, con la convicción de que el vínculo clínico puede sostenerse a través de la palabra, más allá de las fronteras físicas.

Un espacio de escucha y acompañamiento personalizado

La plataforma trabaja con perspectiva de género, sentido de pertenencia e identidad colectiva, buscando acompañar los desafíos de una sociedad atravesada por la ansiedad, la sobreexigencia y la pérdida de certezas.

Frente a propuestas impersonales o respuestas automatizadas, su objetivo es construir un vínculo cercano con cada consultante, basado en una escucha cálida y personalizada.

Desde una orientación psicoanalítica con enfoque integrativo, el equipo busca adaptar cada proceso terapéutico a las necesidades particulares de las personas, contemplando tanto su historia individual como su contexto.

El crecimiento de la terapia online y una mirada integrativa

La expansión de las herramientas digitales permitió que Terapia Psi creciera y ampliara su alcance, acercando la atención psicológica a personas que necesitaban un espacio virtual para realizar sus consultas.

Con el tiempo, el proyecto evolucionó hasta conformar un equipo de profesionales que acompaña su funcionamiento y desarrollo.

En paralelo, Luisina profundizó la necesidad de incorporar una mirada terapéutica integrativa. Aunque el psicoanálisis constituye el punto de partida de su orientación profesional, considera fundamental mantener una perspectiva abierta que contemple las distintas dimensiones de la salud mental y las particularidades de cada consultante.

El objetivo de acercar la salud mental a más personas

De cara al futuro, la plataforma busca continuar ampliando el acceso a la terapia psicológica online, independientemente de la ubicación geográfica de quienes necesitan acompañamiento profesional.

Su misión es ofrecer un espacio de escucha y contención que combine la accesibilidad de la atención virtual con la cercanía del vínculo terapéutico, promoviendo una experiencia humana y personalizada.

Lic. Luisina Ruiz (M.P. 9737)

Fundadora de Terapia Psi | Atención psicológica online

Web: terapia-psi.tiendup.com

Instagram: @somosterapiapsi

WhatsApp / Turnos: +54 9 11 5745-2064