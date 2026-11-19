Entre el 13 y el 15 de noviembre, Bahía Creek, en la costa atlántica de Río Negro, fue escenario de un encuentro de yoga y bienestar que invitó a construir vínculos más conscientes, solidarios y colaborativos con las personas y con el entorno, en línea con el avance del turismo de bienestar en los destinos emergentes.

La propuesta estuvo a cargo de Eugenia Sánchez Lera, creadora de Respira Estudio de Yoga y guía universitaria de turismo. Durante tres días, los participantes se encontraron en un entorno de acantilados y médanos —unos 30 km² de arena, un verdadero mini Sahara— que se funden con el mar, donde el silencio funcionó como motor de introspección. Lejos del ritmo urbano, el programa incluyó prácticas de yoga somático e integral y respiración consciente en contacto directo con la naturaleza.

El grupo se alojó en el complejo Bahía El Principito, un espacio integrado de manera armónica con el paisaje costero, que favoreció la desconexión y el respeto por el entorno en una vivencia de turismo de bajo impacto.

En las últimas temporadas, el turismo global atraviesa un cambio profundo: el viaje deja de ser un mero tránsito para convertirse en una experiencia de transformación interior. Para Sánchez Lera, desde la mirada del yoga, el turismo de bienestar es una oportunidad para establecer vínculos más conscientes, solidarios y colaborativos con las demás personas y con la naturaleza, reconociéndose parte de un mismo entramado.

En ese marco, plantea que iniciativas como esta, que articulan bienestar, práctica consciente y puesta en valor de los recursos naturales, también generan un impacto positivo en la economía regional. Al potenciar los destinos emergentes con propuestas sustentables, se dinamizan los servicios locales, el alojamiento y el consumo de productos de la zona, en un desarrollo armónico que se construye en comunidad.

Así, el yoga se presenta como un agente de cambio y desarrollo, capaz de transformar tanto a las personas como a los territorios que las reciben.

La experiencia tendrá continuidad: ya se piensa en Bariloche como destino de la próxima edición.

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