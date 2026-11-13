Belgrano e Instituto, con el foco en los cuartos de final

Arranca la parte más entretenida del Torneo Clausura. Con la fase clasificatoria concluida, 16 equipos mantienen vigente la ilusión de conquistar el título, en una competencia que comenzará a transitar su tramo de eliminación directa entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. Belgrano e Instituto sostienen la bandera del fútbol cordobés y ambos equipos tienen argumentos para creer y los hinchas, por supuesto, tienen esperanzas.

El viernes 20, desde las 20, el ‘Pirata’ visitará a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, en el encuentro que abrirá oficialmente los octavos de final. Dos días después, el domingo 22, Instituto recibirá a Huracán en el Mario Alberto Kempes, escenario elegido debido a que el Monumental de Alta Córdoba estará destinado a un espectáculo musical durante ese fin de semana.

Ilusión ‘gloriosa’.

El recorrido de la ‘Gloria’ merece un capítulo destacado. El conjunto que conduce Diego Flores cerró una etapa clasificatoria sobresaliente, con 10 triunfos, cuatro empates y apenas dos derrotas. Sus 34 puntos le permitieron adueñarse del primer escalón del Grupo A y asegurar una ventaja deportiva de enorme valor: jugará en condición de anfitrión cada eliminatoria previa al encuentro decisivo. El objetivo inmediato será superar al ‘Globo’, octavo ubicado de la Zona B, cuya cosecha incluyó seis victorias, cuatro igualdades y seis caídas.

Huracán conoce las exigencias de estas instancias. Su recorrido reciente registra dos antecedentes: durante el Apertura 2025 alcanzó el partido por el campeonato, disputado en Santiago del Estero, donde terminó como subcampeón frente a Platense; posteriormente, en el Apertura 2026, su camino concluyó en cuartos de final tras caer ante Argentinos Juniors. Ahora buscará recuperar protagonismo frente a un Instituto que llega fortalecido por su rendimiento colectivo.

La Gloria viene exponiendo un juego que provoca elogios (y también algunas críticas por algunos fallos arbitrales a favor). Laterales que se proyectan con buenas intenciones, un mediocampo equilibrado y jugadores como Alex Luna y Jeremías Lázaro que aportan desequilibrio y desfachatez en los metros finales. Para Instituto, superar al Globo significará acceder a cuartos de final, instancia en la que enfrentaría al vencedor del cruce entre River y Lanús. Ese sector del cuadro también contempla los duelos Argentinos Juniors-Independiente y Vélez-Belgrano.

¿Y si repite?

Esa pregunta ni se hace (en voz alta por barrio Alberdi), pero está en el aire: tiene el mismo plantel que hace unos meses se consagró campeón del Apertura, con Franco Vázquez, Lucas Zelarayán y Lisandro López como referentes. Aunque el transitar de la B por este Clausura no ha sido un lecho de rosas. Es que la clasificación en este certamen llegó después de una campaña con seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas. Belgrano terminó sexto en el Grupo B y tendrá enfrente a un Vélez que acumuló siete victorias, siete igualdades y sólo dos tropiezos para finalizar tercero en la Zona A.

El ‘Fortín’ afrontará su tercera participación consecutiva en una instancia de playoffs: durante el Clausura 2025 quedó afuera en octavos frente a Argentinos Juniors, mientras que en el Apertura 2026 sufrió una eliminación ante Gimnasia La Plata. En caso de pasar a cuartos de final, aparecen Argentinos Juniors e Independiente en el horizonte del equipo de Alberdi.

La competencia dejó atrás a Talleres y a Estudiantes de Río Cuarto, ambos con muy malas campañas. Incluso, para el conjunto del Imperio del Sur, la despedida estuvo acompañada por una consecuencia deportiva de mayor gravedad: el descenso de categoría.

La hoja de ruta ya tiene fechas, adversarios y escenarios definidos. La final está programada para el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Belgrano buscará dar el primer golpe en Liniers; Instituto intentará aprovechar su condición de mejor clasificado para seguir avanzando ante su público. Córdoba tendrá dos caminos abiertos hacia la definición y una ilusión compartida que comenzará a ponerse a prueba desde el próximo viernes.

Belgrano

* De visitante jugó 8 partidos: ganó tres, empató 3 y perdió dos.

* Sumó 23 puntos en la fase regular del Clausura.

* El goleador es el atacante Lucas Passerini, con 5 tantos.

* En seis partidos mantuvo la valla invicta.

* Lleva cuatro partidos sin ganar.

* Alineación probable: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán, y Lucas Passerini.

Instituto

*Está invicto como local. De los ocho partidos jugados en esa condición, ganó 6 y empató dos.

* Sumó 34 unidades en la fase regular del Clausura.

* Su goleador es el marcador de punta derecho Giuliano Ceratto, con 4 goles.

* En 7 partidos mantuvo la valla invicta.

* Lleva ocho partidos sin perder.

* Alineación probable: Marcos Ledesma; Galván, Leonel Mosevic y Fernando Alarcón; Giuliano Ceratto; Abregú, Matías Gallardo y Diego Alejandro Sosa; Jeremías Lázaro, Facundo Suárez y Alex Luna.

LOS OCTAVOS

* Viernes 20 de noviembre

20.00: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports).

* Sábado 21 de noviembre

15.00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium).

17.00: Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports).

* Domingo 22 de noviembre

16.00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium).

19.00: River vs. Lanús (TNT Sports).

22.00: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium).

* Lunes 23 de noviembre

17.00: Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (TNT Sports).

* Miércoles 25 de noviembre

21.00: Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium).