El diputado nacional Carlos Gutiérrez explicó por qué no dieron cuórum en la sesión de ayer en la Cámara Baja al afirmar que “ el gobierno pretende tratar los temas que le interesan solamente a ellos” .



"Y se tensó la cuerda por aquella remanida figura del muchacho dueño de la pelota, dueña del fútbol que teníamos en el barrio, cuando éramos chicos . Y el gobierno nacional y los libertarios y sus aliados se comportan como tal", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba .



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Por qué Provincias Unidas no dio cuórum

"Parecen que son los dueños del fútbol y ellos deciden en qué cancha se juega, cómo se juega, quiénes deben integrar cada equipo, cuándo algo es falta y cuándo no es falta. L o de ayer fue la gota que rebasó el vaso ", cuestionó el legislador cordobés.

“ El gobierno pretende tratar los temas que le interesan solamente a ellos o que son de su interés, y no los temas que realmente nos interesan a todos los argentinos”, añadió.



“Fundamentalmente en un momento de dificultad, el país está por entrar en recesión, y temas productivos, por ejemplo, es decir, negarse a tratar la ley de biocombustibles es un límite para los santafesinos y los cordobeses ”, remarcó Gutiérrez.

Biocombustibles y Consejo de la Magistratura



"No solamente debe serlo para nosotros, pero pongámoslo en esos términos. Hay 800 millones de dólares en inversiones, pero no de pájaros volando como estas que están por venir y que el ministro de Economía Caputo permanentemente habla, que se van a concretar, no se van a concretar. Acá hay 800 millones de dólares entre estas dos provincias principalmente que están pendientes de esta ley de biocombustibles", precisó.

"La ley, por otro lado, que ha sido cuestionada por ciertos sectores, no vamos a entrar en detalle en eso ahora, pero que incluso esos cuestionamientos sabemos que hay acuerdos de las partes, llámese de las petroleras, de las no integradas, de las integradas, como para subir un punto, para, en fin, llegar a un acuerdo. El Gobierno Nacional se niega a tratar esto", insistió el diputado.

"El Consejo de la Magistratura, nos corresponde. Que yo sepa, 18 es más que 14, y 18 son los miembros que tiene Provincias Unidas. Por lo tanto, somos, le guste a quien le guste, la segunda minoría, y nos corresponde la representación en el Consejo de la Magistratura ", evaluó.

" E l Gobierno quiere torcer esa realidad, metiendo mano inconstitucionalmente en esta situación . Quiere impedir la llegada, en este caso, de un cordobés y de un suplente que relevará a ese cordobés, que es Juan Brügge, ¿no es cierto?, cuando él mismo cumpla su mandato. No lo quiere hacer", detalló.

Además señaló que “en el presupuesto no hay posibilidades de discutir” temas tales como “las universidades, la discapacidad, discutir la cuestión de los combustibles, el impuesto a los combustibles, la caja de jubilaciones”.

Al referirse a la denominada “Ley Malvinas” sostuvo que “ de todos los títulos hay un solo título, que es el primero, en 154 artículos, si mal la memoria no me falla, que tienen que ver específicamente con Malvinas ”. “El resto es un compendio de figuras represivas, que ya la historia argentina tiene memoria”, puntualizó.

“Entonces, en ese tren, obviamente que nosotros decidimos ayer, todos los integrantes de Provincias Unidas no dar cuórum, esa es la explicación”, cerró Gutiérrez.