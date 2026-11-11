Córdoba: quiénes fueron los santos y beatos evocados por León XIV en su histórica homilía

El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde rindió homenaje a los santos y beatos vinculados con la historia argentina .

Bajo la premisa de que "Córdoba ha sido tierra de santos", el Sumo Pontífice estructuró su mensaje en torno a figuras clave de la Iglesia que, desde distintas épocas y realidades locales, consagraron sus vidas al Evangelio, la asistencia social y el cuidado de los pobres.

El papa León XIV recordó al Cura Brochero y Mamá Antula en la misa en Fadea

El Papa en Córdoba

Las figuras centrales del discurso litúrgico fueron San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa , conocida popularmente como Mamá Antula . El Papa destacó al "cura gaucho " por su incansable labor misionera en las sierras cordobesas a lomo de mula y elogió a la primera santa argentina por su valentía al recorrer descalza el territorio para mantener vivos los ejercicios espirituales jesuíticos. Ambos fueron presentados como modelos complementarios de cercanía social y compromiso fraterno .

Luego continuó con un emotivo reconocimiento a los mártires vinculados al suelo argentino que ofrendaron sus vidas por la fe. León XIV recordó solemnemente a los Mártires del Zenta , el sacerdote Pedro Ortiz de Zárate , el jesuita Juan Antonio Solinas y los laicos ejecutados en Salta en 1683, así como a los Mártires de La Rioja, grupo integrado por el obispo Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera . También se incluye en este apartado al beato Gregorio Martos Muñoz , sacerdote riojano martirizado en España.

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Beatas cordobesas

La vida consagrada y el trabajo en los sectores más desprotegidos ocuparon un lugar prioritario en las palabras del Obispo de Roma. El Santo Padre remarcó el legado de las beatas cordobesas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez , fundadoras de congregaciones dedicadas a la contención social, y sumó a la nómina a santa Nazaria Ignacia . Asimismo, enalteció a las religiosas María Ludovica de Angelis , reconocida por su obra en el Hospital de Niños de La Plata y Crescencia Pérez por su abnegada entrega a los enfermos.

La educación y la guía espiritual de las comunidades fueron distinguidas a través de grandes pastores y docentes de la historia nacional . El pontífice agradeció el testimonio del beato Fray Mamerto Esquiú y del cardenal Eduardo Pironio , al recordarlos como pastores según el corazón de Dios por su ejemplar tarea comunitaria y pastoral. En el ámbito de la enseñanza, se distinguió a San Héctor Valdivielso Sáez , hermano de La Salle nacido en Buenos Aires que sufrió el martirio en la Revolución de Asturias de 1934.

El laicado argentino también tuvo un protagonismo destacado en la alocución papal, que rescató el valor de la santidad en lo cotidiano. El sucesor de Pedro ensalzó a San Artémides Zatti, el " enfermero santo " de la Patagonia que recorría Viedma en bicicleta asistiendo a los desvalidos, ya los jóvenes beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña . Del mismo modo, reconoció las virtudes del venerable empresario y laico Enrique Shaw por llevar los valores del Evangelio al mundo del trabajo y la empresa.

Más allá de los nombres propios del patrimonio religioso local, León XIV enlazó estas biografías con los grandes pilares doctrinales de la Iglesia global. Mencionó a San Ignacio de Loyola, cuyos Ejercicios Espirituales marcaron a fuego el camino misional de Brochero y Mamá Antula , evocó las enseñanzas de San León Magno , cuya festividad litúrgica coincidió con la jornada, y ponderó la huella de san Juan Pablo II , quien durante su pontificado elevó a los altares a varios de los referentes mencionados.

La ceremonia concluyó con un enérgico llamamiento del Santo Padre a los cientos de millas de fieles congregados para que sigan la estela de generosidad heredada .

Fuente: NA.