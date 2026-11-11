Crimen de Santiago Orellano: el TSJ revocó la perpetua a Tapia y una nueva cámara fijará la condena

La prisión perpetua que recibió Franco Tapia por el homicidio de Santiago Orellano dejó de estar firme. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba hizo lugar al recurso de casación de la defensa, eliminó la calificante de alevosía y ordenó que otra cámara del crimen establezca una pena de cumplimiento temporal.

La audiencia para definir el nuevo monto está prevista para este 12 de noviembre. Participarán Tapia y su asesor letrado, Jorge Cassini, así como la parte querellante. El fiscal expondrá las circunstancias agravantes y atenuantes de los artículos 40 y 41 del Código Penal y solicitará una pena. Luego resolverá el tribunal.

Tapia (de azul) tendrá una pena más leve. | Crédito: Pedro Castillo / La Voz

Desde el estudio del abogado Carlos Nayi, que representa a los padres de la víctima como querellantes, explicaron el alcance del fallo. "Se modifica la pena nada más. Tapia va a continuar en prisión, pero en lugar de una perpetua recibirá una pena temporal", señalaron a PERFIL CÓRDOBA. Para este caso, la alevosía es la calificante que habilita la pena máxima. Sin ella, el hecho queda encuadrado como un homicidio agravado, pero no alcanza la perpetua.

Las fuentes del estudio no precisaron el monto. Indicaron que lo definirá el tribunal en la audiencia, aunque anticiparon que será elevado: "Va a ser una pena alta".

Recordaron que acreditar la alevosía en el juicio de 2022 fue "un trabajo bastante arduo", porque el caso se ubicaba en "una zona gris". La defensa había discutido que se cumplieran los requisitos de esa figura. Los argumentos del TSJ constan en la sentencia, que todavía no fue incorporada a este análisis.

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Marina Chávez, madre de Santiago, contó que la familia se enteró del cambio por un llamado del propio estudio jurídico. "Nos cayó como un balde de agua fría", relató. Según su versión, la defensa pretende una pena de dieciocho años de prisión, un número que los abogados del estudio no confirmaron.

Chávez cuestionó el criterio del tribunal. "Todo lo que dice la ley encuadra perfectamente con la condena que le dieron", afirmó. Recordó que Tapia disparó por la espalda a su hijo, de 18 años, y que después le sacó el celular y la billetera. "La forma en que lo mató fue atroz. Era un chico lleno de vida y de proyectos", dijo.

El caso

El crimen ocurrió el 22 de agosto de 2020 en una cancha de tierra de barrio Comercial, en la zona sur de la capital provincial. Allí se enfrentaban equipos de los barrios Comercial y Ampliación Vicor. Cuando los incidentes estallaron, Orellano, que había ido como espectador, intentó huir y recibió un disparo en la nuca. Murió en el Hospital de Urgencias.

Santiago Orellano fue asesinado en Córdoba.

En agosto de 2022, un jurado popular de la Cámara 5ª del Crimen condenó a Tapia por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y alevosía, y por hurto calamitoso, el delito que se le atribuyó por sustraer las pertenencias de la víctima mientras agonizaba. Marcelo Fenoll y Nayi habían pedido la perpetua. Según se informó entonces, uno de los vocales del tribunal técnico habría disentido con la alevosía. Ramón Mariano Rodríguez recibió seis años de prisión por abuso de arma y coacción en otro episodio ocurrido durante los incidentes.

Con la sentencia del TSJ, el hurto se mantiene como delito comprobado. Sin la alevosía, el homicidio no alcanza la pena máxima.