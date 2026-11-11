Vocales del TSJ de Córdoba destacaron el mensaje de unidad y espiritualidad del papa León XIV

La visita del Papa León XIV a Córdoba dejó una profunda huella entre quienes pudieron participar de las celebraciones y presenciar su paso por la ciudad. Las vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Jessica Valentini y María Marta Cáceres de Bollatti, junto al vocal Luis Angulo, compartieron sus reflexiones con Perfil CÓRDOBA sobre el significado del acontecimiento y destacaron el mensaje de espiritualidad, unidad y compromiso con los sectores más vulnerables que transmitió el Santo Padre.

Las autoridades judiciales dijeron presente en Fadea.

Jessica Valentini: “Su visita es un bálsamo a la división que hay en el país”

La vocal Jessica Valentini, quien participó de la misa celebrada en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), destacó el efecto que tuvo la presencia del Papa en el contexto de las tensiones que atraviesa la sociedad argentina. “Lo vi ayer en la misa en Fadea. Siento que su visita es un bálsamo a la división que hay en el país. Puso en ‘caja’ y reivindicó la institucionalidad en el país. Espero que haya dejado mella en muchos”, expresó.

Desde su perspectiva personal y religiosa, Valentini también remarcó la cercanía que percibió en León XIV y el impacto espiritual que le generó el encuentro.“Como católica practicante me reconforta muchísimo. Lo noté como una figura muy, muy cercana, me dio paz”, sostuvo.

Además, la magistrada felicitó a quienes estuvieron a cargo de la organización y la logística del evento, tanto en Fadea como en el resto de la ciudad.

Jessica Valentini

María Marta Cáceres de Bollatti: “Cuánta necesidad tenemos de espiritualidad”

Por su parte, la vocal María Marta Cáceres de Bollatti describió su participación en la misa como una experiencia inolvidable. La magistrada pudo compartir la celebración y observar el paso del Pontífice desde el lugar que ocupaba: “Un momento inolvidable. Pero sobre todo percibir en toda la gente que lo esperó, lo acompañó, peregrinó y colaboró esa emoción y plenitud que transmite el Santo Padre”, manifestó.

La magistrada puso el foco en la necesidad colectiva de recuperar valores vinculados con la espiritualidad, la confianza y la esperanza, en un escenario atravesado por las dificultades sociales. Destacó el mensaje de León XIV en favor de las personas vulnerables y consideró que sus palabras y acciones no sólo conmueven, sino que plantean un desafío concreto para la sociedad.

“Sus mensajes de palabras y de hechos hacia los vulnerables nos conmueven, pero también nos interpelan. Ojalá seamos capaces de internalizarlos, pero fundamentalmente de dar las respuestas que requieren”, concluyó.

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Luis Angulo: el mensaje evangélico y el compromiso con los que más sufren

El vocal Luis Angulo también calificó de conmovedora la visita del Papa y consideró que el acontecimiento permitió reflexionar sobre los principios fundamentales del mensaje evangélico. Siguió las alternativas de la visita a distancia.

“Realmente, fue conmovedora su visita. Nos ha hecho reflexionar —creo— a todas y todos acerca del mensaje evangélico y la necesidad de poner en práctica el amor y el respeto al prójimo, piense como piense”, sostuvo.

Angulo resaltó la profundidad espiritual de las palabras del Santo Padre y su vínculo con la atención de quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. Destacó la evocación que hizo el Papa de la figura del Cura Brochero, el santo cordobés, como un ejemplo de compromiso con los más necesitados.