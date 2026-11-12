Cristalli, tras la reapertura de la paritaria de la UEPC: "Queremos ganarle a la inflación"

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, aseguró que “quieren ganarle a la inflación” tras confirmar la reapertura de la paritaria docente.

“Nosotros lo que teníamos es un acuerdo salarial hasta el mes de enero, donde tuvimos inicialmente una pauta salarial de entre el 15 y el 25% y posteriormente se acompañaba con IPC, eso nos dio garantías de no perder ante la inflación”, recordó en declaraciones a Mitre Córdoba.



Reapertura de la paritaria docente

Además señaló que “la situación económica del país está muy compleja y un nivel de endeudamiento muy alto de toda la familia, esto incluye a los docentes obviamente”.

Y luego completó: “Ante los anuncios del propio gobernador y la incertidumbre que tenemos de lo que vaya a venir para adelante en la cuestión económica, nosotros queremos tener previsibilidad en lo que tiene que ver con lo salarial, tener garantías de que le vamos a ganar a la inflación, cuestiones laborales, cuestiones de estabilidad, cuestiones de concurso, garantías salariales, previsionales, laborales”.

“Estamos trabajando ya a partir de ayer y en los próximos días para ver el pliego, para ver nuestras demandas y convertir las demandas en logros y que nos den previsibilidad. Obviamente que está el resto de los gremios también involucrado en esto”, agregó.

“Acuerdo nuevo”

Cristalli aclaró que “este es un acuerdo nuevo”. “Por supuesto, los tiempos los vamos a pactar y los vamos a discutir en una nueva propuesta. En los próximos días nos tenemos que preocupar por construir una propuesta que nos dé respuesta a lo que estamos planteando, vuelvo a decir, que contemple la cuestión salarial, laboral y obviamente la cuestión de los jubilados también. Una propuesta que nos permita convertir las demandas en logros y tener previsibilidad”, puntualizó.

También consideró que “en este contexto en el que estamos viviendo en Argentina, nada alcanza” y que “el mejor acuerdo salarial puede no alcanzar, seguramente”.

“Nosotros hemos tenido la mejor paritaria del país en cuanto al sector docente”, recordó Cristalli.

“Nuestras condiciones han sido bien, pero nada alcanza, y hay una demanda real, hay endeudamiento”, cerró el gremialista.