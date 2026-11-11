De Llaryora a Mestre: Cómo leyó la política la visita del Papa León XIV a Córdoba

La visita del papa León XIV dejó una jornada histórica, con una multitud en las calles y una dirigencia política interpelada por las palabras del Santa Padre. El gobernador Martín Llaryora y su vice Myrian Prunotto, el diputado nacional Juan Schiaretti y el intendente capitalino Daniel Passerini destacaron el mensaje de unidad. Desde la oposición, Ramón Mestre y Miguel Nicolás reivindicaron sus expresiones "justas y sabias", mientras que el socialista Matías Chamorro encontró en su discurso una señal política a nivel nacional por el cambio de rumbo en clave 2027.

Una multitud salió a las calles para acompañar el recorrido del papa León XIV por la capital cordobesa, en una peregrinación que tuvo distintos escenarios: la misa en FAdeA, el Arzobispado, la Catedral y las principales arterias de la ciudad. La visita del Santo Padre dejó una postal multitudinaria que trascendió las fronteras de la provincia y movilizó a una dirigencia política que, más allá de sus diferencias, coincidió en destacar la dimensión del acontecimiento.

Sin embargo, detrás de las expresiones de emoción y agradecimiento también hubo lecturas políticas. El mensaje de León XIV sobre la fraternidad, la solidaridad, el compromiso con los demás y la construcción del bien común encontró eco en dirigentes de distintos espacios. Algunos pusieron el acento en la unidad y la identidad cordobesa; otros aprovecharon la visita para subrayar conceptos que atraviesan el debate político nacional, como la justicia social, la dignidad humana y el papel de la economía.

El gobernador Llaryora eligió una de las frases del Pontífice para sintetizar el espíritu de la jornada. “Unidos podemos lograr todo”, destacó en sus redes sociales, con un mensaje que buscó proyectar el llamado a la unidad que dejó como mensaje el líder de la Iglesia Católica en el marco de la celebración religiosa.

"Hoy vivimos una jornada histórica que quedará guardada para siempre en el corazón de nuestra provincia. El papa León nos deja una profunda estela de paz, esperanza y una inmensa gratitud", declaró.

"Ver el fervor y la hospitalidad de nuestra gente en este día me desborda de orgullo. Me siento profundamente emocionado, agradecido y feliz", sostuvo el mandatario, y enfatizó: "La verdadera grandeza de nuestra provincia está en la inmensa calidad humana de los cordobeses".





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En esa misma línea se expresó la vicegobernadora, quien definió como emocionante el encuentro histórico para Córdoba y para los argentinos. “El Papa León XIV nos dejó un mensaje profundo: construir una patria más fraterna y solidaria, con la fe puesta en el compromiso con los demás”, señaló Prunotto. Asimismo, apeló a los dichos del Papa sobre la "tierra de santos" para valorar la misión religiosa del Cura Brochero y Mama Antula como referencias de una identidad que, sostuvo, debe traducirse en “más amor, solidaridad y esperanza”.

El intendente Passerini, por su parte, puso el acento en la dimensión institucional y en la proyección internacional de la visita. “Lo que vivimos hoy es un acontecimiento extraordinario, de esos que quedan para siempre en la historia de una ciudad. Córdoba recibió al Papa León XIV con los brazos abiertos y estuvo a la altura de una responsabilidad y un honor inmensos”, manifestó.

Passerini con el Sumo Pontífice | Crédito: Cedoc

El jefe municipal destacó que la capital provincial brilló ante los ojos del país y del mundo, con miles de personas llegadas de distintos puntos de la Argentina y de otros países. Y también buscó trasladar el impacto de la jornada al plano personal: “Que no sea solamente un recuerdo extraordinario, sino una experiencia que nos ayude a ser mejores personas, a tener más esperanza y a comprometernos más con los demás”.

Passerini recuperó, además, una experiencia personal con el papa Francisco, a quien conoció el 20 de noviembre de 2013. “Desde aquel día me siento una mejor persona”, recordó, para expresar su deseo de que quienes participaron del encuentro con León XIV puedan llevarse una enseñanza duradera.

Mensaje de paz y un país mejor

Ante un Papa que movilizó a todo el arco político, el exgobernador y actual diputado nacional calificó la visita como un día histórico para Córdoba. “Vivimos un momento de profunda emoción junto a cientos de miles de cordobeses, hermanos de otras provincias y de países vecinos que llegaron para compartir la Santa Misa”, opinó Schiaretti. Y sintetizó el lugar que ocupó la provincia durante la jornada con una definición: “Córdoba, punto de encuentro”. Su mensaje concluyó con un deseo: que las palabras del Pontífice sean un impulso para construir "un país mejor".

Entre los funcionarios provinciales que tuvieron un papel central en la organización, el ministro de Vinculación Institucional Miguel Siciliano compartió en sus redes distintas postales de una jornada que tuvo a Córdoba como uno de los escenarios centrales de la gira argentina del Papa. En ese sentido, el funcionario destacó especialmente el encuentro en la Catedral y la misa multitudinaria en FAdeA.

Siciliano pudo estrechar la mano a León XIV | Crédito: Cedoc

“Fue conmovedor acompañar el encuentro que el papa León XIV tuvo en la Catedral de Córdoba con el clero, la vida consagrada y seminaristas de distintos lugares del país”, resaltó. También reivindicó "el mensaje de paz y compromiso con los demás" que pronunció el Santo Padre. Tras la celebración en FAdeA, volvió sobre el carácter histórico del acontecimiento y el reconocimiento que el Pontífice hizo a figuras de la tradición religiosa argentina, como el Cura Brochero y Mama Antula. “Gracias León XIV por venir a nuestra provincia. Gracias por hacer tan feliz a nuestra gente", remarcó.

El papa León XIV recordó al Cura Brochero y Mama Antula en la misa en Fadea

La lectura política: justicia social y bien común

Pero, sobre todo, hubo dirigentes que encontraron en las palabras del Papa una oportunidad para llevar la jornada al terreno de las discusiones políticas que atraviesan al país. El legislador socialista Matías Chamorro fue uno de ellos. Sin presentarse como devoto, reivindicó el contenido del mensaje y lo vinculó con valores que forman parte de la identidad de su espacio político.

“Si bien no soy devoto creo profundamente en sus palabras”, sostuvo el oficialista después de participar de la misa en FAdeA. Y enumeró los conceptos con los que se identificó: “Creo en la justicia social, en la solidaridad, en la dignidad humana y en el bien común”.

La definición más política llegó cuando proyectó el significado de la visita sobre el escenario nacional: “Creo que esta visita puede marcar un antes y un después en nuestro país. Que los argentinos podemos elegir otro camino: más humano, más fraterno y menos individualista”. Una expresión que, en el contexto de la discusión del ajuste que atraviesa la Argentina, funcionó también como una toma de posición frente al rumbo del Gobierno de Milei.

Desde la oposición radical, el legislador Miguel Nicolás agradeció el mensaje de unidad y esperanza del Sumo Pontífice. “Nos dejaste un mensaje de fe, de unidad y de esperanza que nos va a acompañar mucho tiempo. Esta siempre va a ser tu casa”, expresó. Tras definir como "justas y sabias" las palabras del Papa, el dirigente boina blanca compartió una imagen del cartel de bienvenida dispuesto en la Casa Radical, sobre la esquina frente a Patio Olmos, por donde pasó el Pontífice rumbo al Arzobispado.

El Papa en Córdoba | Crédito: Cedoc

El exintendente Ramón Mestre, uno de los radicales sin peluca, también participó de la celebración junto a su familia. Su balance puso el foco en los contenidos sociales y económicos del mensaje papal, en una lectura que adquirió particular significado en medio del debate opositor sobre el vínculo de la UCR con el poder libertario.

“Su palabra canaliza un mensaje muy esperanzador que tiene que ver con la defensa a los más vulnerables, a la educación y a la investigación; al mundo del trabajo; a una economía al servicio de las personas, al diálogo, al bien común y a las relaciones humanas”, manifestó.

No obstante, Mestre fue más allá de la emoción del encuentro y planteó un desafío para la dirigencia política: “Sería muy importante que estos mensajes perduren en la Argentina de hoy; que lleguen a quienes toman decisiones y que se conserven en el corazón de todos”.

El concejal capitalino Juan Negri también compartió su balance de una jornada histórica para Córdoba. "Un día de muchas emociones compartido en familia y junto a miles de vecinos de todas partes , que escucharon en paz y con alegría el mensaje del Papa León XIV". En ese plano, el radical agregó: "Vi muchas personas conmovidas, emocionadas, repletas de esperanza".

En definitiva, la visita de León XIV dejó mucho más que una lectura institucional. Según el oficialismo provincial, fue también una oportunidad de mostrar a Córdoba como escenario elegido por el Vaticano para amplificar el mensaje evangelizador en el interior del país. Para la oposición, una jornada que reivindica el llamado de unidad, aunque se tejen distintas lecturas sobre la realidad del país. Al respecto, Chamorro y Mestre, insistieron en conceptos que hoy forman parte de la discusión política a nivel nacional.

Con diferencias de tono y pertenencia partidaria, la dirigencia cordobesa encontró en las palabras del Papa un punto de coincidencia. La incógnita, como suele ocurrir cuando la política se apropia de grandes acontecimientos, será cuánto de ese mensaje de fraternidad, diálogo y bien común logra sobrevivir cuando la ciudad y la provincia vuelva a sus disputas cotidianas.