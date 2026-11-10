León XIV en Córdoba: convocó a soñar con una Iglesia que “siga haciendo lío”

Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”. Con esa frase, el papa León XIV eligió cerrar su último encuentro en Córdoba y recuperar uno de los mensajes más recordados de Jorge Bergoglio. Desde la puerta de la Catedral Metropolitana, ante obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas, el Pontífice convocó a mantener una Iglesia activa, cercana a la gente y capaz de llevar el Evangelio a todos los rincones del país.

La referencia al histórico “hagan lío” que Francisco pronunció en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, fue uno de los momentos centrales de la jornada. León XIV retomó aquella expresión y la convirtió en una invitación a sostener una Iglesia comprometida con su tiempo, sin perder de vista a quienes más necesitan acompañamiento espiritual y material.

El encuentro se desarrolló en la Catedral, después de la misa multitudinaria celebrada en el predio de FAdeA, que reunió a más de 650 mil personas, y del almuerzo en el Arzobispado. Fue la última actividad del Papa en la provincia y estuvo marcada por referencias a la historia religiosa argentina, especialmente a figuras como el Cura Brochero, Mama Antula y Francisco.

El Papa León XIV celebra la Misa en Escuela de Aviación Militar FAdeA | Crédito: AFP

Al comienzo de su intervención, León XIV agradeció al cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, por sus palabras y pidió a los presentes cuidar el entusiasmo que los llevó a elegir la vida religiosa. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, expresó.

El papa León XIV recordó al Cura Brochero y Mama Antula en la misa en Fadea

Una Iglesia cercana a los más vulnerables

El Pontífice dedicó una parte importante de su mensaje a los seminaristas y los convocó a no perder la motivación inicial ni dejarse ganar por la comodidad. Les pidió, además, desarrollar una mirada empática y aprender de las personas a las que acompañan. “Queridos seminaristas, aprendan a mirar con los ojos de Dios y a dejarse evangelizar por su pueblo. Quien menos tiene también puede enseñarnos mucho”, sostuvo.

En ese tramo volvió a citar a Francisco para recordar una de sus advertencias sobre la pobreza y la exclusión: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. La frase funcionó como punto de partida para una reflexión sobre las necesidades concretas que atraviesan a buena parte de la sociedad.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello”, afirmó. Sin embargo, agregó que quienes atraviesan esas situaciones necesitan recibir también “el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo”.

León XIV vinculó ese compromiso con la historia religiosa argentina y recuperó los ejemplos de Mama Antula y el Cura Brochero. Sobre la primera recordó que llegó a Buenos Aires descalza y con un crucifijo, con lo necesario para comenzar su misión. Del sacerdote cordobés destacó su perseverancia, incluso cuando la enfermedad y el cansancio no le impedían continuar con su tarea pastoral.

“Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia, y hasta el último rincón de la tierra”, expresó. La referencia a los dos referentes religiosos argentinos reforzó el llamado a una Iglesia presente en todo el territorio y comprometida con las realidades de cada comunidad.

El Papa León XIV en la Catedral de Córdoba

Antes del discurso papal, algunos representantes de la vida religiosa compartieron preguntas y testimonios. Participaron una representante de las vírgenes consagradas, un seminarista de Mendoza y un sacerdote cordobés con discapacidad, cuya historia emocionó al Pontífice. Entre los planteos apareció la preocupación por las enfermedades y dificultades de salud que pueden limitar la participación de sacerdotes y consagrados en las tareas pastorales.

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León XIV respondió desde su propia experiencia y recordó su reciente hospitalización. También volvió sobre la figura de Brochero, quien, aun ciego y enfermo de lepra, continuó al servicio de su pueblo. “Se puede perseverar en medio del sufrimiento”, señaló. A partir de ese ejemplo, invitó a los religiosos a regresar a sus comunidades con esperanza y libertad. “Quizá nosotros no veremos todo lo que Dios hará con lo que hoy sembramos; tampoco lo vieron los que nos precedieron, pero sin su entrega hoy no estaríamos aquí”, reflexionó.

El cierre de la visita papal en Córdoba

Mientras el Papa hablaba desde la Catedral, cientos de personas permanecían en la Plaza San Martín y sus alrededores para escucharlo. La convocatoria reunió a fieles que no habían podido asistir a la misa en FAdeA y a otros que buscaron acompañar el último tramo de la visita.

En el cierre, León XIV volvió sobre el pedido de Francisco y pidió que nadie olvidara aquella invitación a “hacer lío”. Luego encabezó un rezo multitudinario del Padre Nuestro y se despidió con un saludo a los fieles. Las campanas de la Catedral acompañaron el final del encuentro, mientras las personas reunidas en la plaza respondían con sus manos en alto.

De Córdoba, el Pontífice se llevó también dos obsequios representativos de la provincia. Uno fue un poncho confeccionado con una técnica ancestral de telar de palos, con lana de oveja, lana de llama y algodón, que incorpora referencias a las sierras y los ríos cordobeses. El otro, un cáliz de bronce con baño de plata, realizado con la participación de vecinos y dirigentes de distintas instituciones, que dejaron sus marcas mediante el cincelado.