El Gobierno negó que los discursos de León XIV sean críticas a la gestión de Milei

Tras el segundo día de actividades del papa León XIV en la Argentina, el Gobierno nacional salió a rechazar que los discursos del Pontífice contengan críticas dirigidas a la gestión de Javier Milei. Desde la Casa Rosada calificaron como un “éxito” la organización de la visita apostólica y destacaron el desarrollo de la agenda, los cronogramas y los operativos de seguridad.

Según informó TN, fuentes de Balcarce 50 consideraron que las intervenciones papales sobre economía, corrupción, límites al poder y empleo no estuvieron orientadas a cuestionar la política local. En el Gabinete sostuvieron que los mensajes responden a la doctrina social de la Iglesia y a la prédica del Evangelio, y cuestionaron las lecturas que atribuyen al Papa una intención de confrontar con el Gobierno.

“Está saliendo muy bien toda la agenda papal: la organización, la visita, el timing, los cronogramas, los operativos de seguridad”, sintetizaron desde el oficialismo. También resaltaron la convocatoria de más de dos millones de personas que reunió la misa central en el Monumento a los españoles, en Buenos Aires.

En el Ejecutivo consideraron que interpretar las palabras de León XIV como cuestionamientos directos a Milei supone una lectura basada en “frases sueltas” de discursos que, según señalaron, fueron cuidadosamente preparados. En ese sentido, atribuyeron esas interpretaciones a una “animosidad política”.

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Las coincidencias que destaca la Casa Rosada

La discusión sobre el alcance político de los mensajes papales se instaló tanto en el Palacio Libertad como en la Universidad Católica Argentina (UCA). En este último encuentro, ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, empresarios y sindicalistas, León XIV pidió poner la economía al servicio de las personas y sostuvo que el acceso al trabajo debe ser una prioridad.

Las declaraciones fueron interpretadas por el dirigente de ATE Rodolfo Aguiar como una señal de cuestionamiento al Gobierno y al sector empresario, al considerar que el Papa había puesto en evidencia la llamada “cultura del descarte”. Sin embargo, desde la Casa Rosada rechazaron esa lectura y remarcaron que existen puntos de coincidencia en cuestiones como el desarrollo humano, la necesidad de superar la polarización y la ética.

En particular, desde el Ejecutivo compararon el planteo papal sobre la responsabilidad ética de las empresas con la postura de Milei de considerar la moral como política de Estado. También valoraron las referencias al cooperativismo y las mutuales como formas de organización comunitaria para generar ingresos y “ganarse el pan” sin depender de subsidios estatales.

Otro de los puntos de debate fue la justicia social, una expresión que el Presidente cuestiona y que definió en distintas oportunidades como “robarles a unos para darles a otros”. Desde el Gobierno señalaron que su concepción de la solidaridad está vinculada con acciones voluntarias, promovidas desde la familia y la Iglesia. “Hay puntos de encuentro, como podríamos estar en desacuerdo”, expresaron fuentes de Balcarce 50 al referirse al vínculo institucional entre el Gobierno y la Iglesia durante la visita.

Discapacidad e inteligencia artificial, entre los temas de debate

Las referencias de León XIV a la discapacidad también generaron repercusiones políticas, en un contexto atravesado por las discusiones presupuestarias y los cuestionamientos de la oposición a las políticas del Gobierno en esa área.

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Durante la mañana del lunes, el Pontífice sostuvo que “el progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”. Ante esas palabras, desde la Casa Rosada admitieron que hubo errores “políticos y comunicacionales”, aunque aclararon que Milei buscó instalar debates que consideró necesarios, como los vinculados con quienes lucran con la discapacidad. Desde el entorno presidencial aseguraron que el Gobierno no está en contra de los principios planteados por el Papa en esa materia, pese a los contrapuntos que se expresaron en el debate público.

La inteligencia artificial fue otro de los asuntos en los que se reconocieron diferencias de enfoque. Mientras León XIV advirtió sobre los efectos de la automatización en el empleo y planteó la necesidad de regular la tecnología para proteger los puestos de trabajo, desde el entorno de Milei señalaron que el Presidente mantiene una mirada más optimista sobre su desarrollo.

De todos modos, en el oficialismo afirmaron que el debate planteado por el Pontífice en la UCA es “bienvenido”. Así, mientras León XIV continúa con su agenda en la Argentina, la Casa Rosada busca destacar los puntos de contacto entre sus mensajes y la visión del Gobierno, y descarta que las referencias papales deban interpretarse como una confrontación directa con la administración nacional.