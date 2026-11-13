Detuvieron a un joven de 17 años acusado por el homicidio del repartidor en Alta Córdoba

Un joven, de 17 años, fue detenido en las últimas horas en Córdoba, acusado de ser el autor material del homicidio de Mauro Quinteros, el repartidor que fue asesinado en el barrio de Alta Córdoba de la capital cordobesa.

“En la madrugada de hoy (viernes) se procedió a la detención de un menor de 17 años. AT son sus iniciales”, confirmó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

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Homicidio del repartidor

“Vamos a preservar su identidad por tratarse de un menor que tanto la Fiscalía como la investigación de Robo y Hurto lo tiene identificado como que fue el autor material del asesinato de Mauro Quinteros, delivery que fue asesinado en la zona de Alta Córdoba”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Con esto nosotros hemos dado un paso importantísimo en la investigación. Ya está detenido, puesto a disposición en el Complejo Esperanza para continuar el proceso y que se pueda determinar en definitiva con quién participó en el evento, cosa que seguramente en los próximos días se va a dilucidar”, agregó el funcionario provincial.

Además señaló que “claramente que íbamos a buscarlo toda la noche, que estábamos con el ETER, con unidades especiales, con Robo y Hurto, con la gente de investigación criminal”.



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Lo entregó su padre



También contó que el sospechoso fue entregado por su padre en la jefatura de Policía. “Me dijo que ´se iba a entregar´, que estaba negociando con el abogado, entregarse en otra oportunidad. Yo le dije que no íbamos a parar de buscarlo hasta encontrarlo y que iba a ser seguramente mucho más traumático. Inmediatamente me dijo ´bueno, ya lo llevo a la policía´, aseguró Quinteros.

El ministro aclaró que le “llegó el teléfono del padre”. “Sabíamos que estaba con el padre, allanamos la casa del padre, no lo encontramos. Y sí, lo llamé yo”, puntualizó.

“Nosotros teníamos muchísimos recursos desplegados en calle e íbamos a estar trabajando. No íbamos a parar de encontrarlo porque sabíamos la zona en la que se movía y no íbamos a parar. Íbamos a parar vehículos que anduvieran en el sector. Tenían muchos recursos desplegados”, remarcó.

“Y le dije, ´lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar en la calle. Lo vamos a encontrar en alguno de los domicilios que vamos a allanar. Yo le recomiendo que lo entregue, si usted está con él, que lo entregue porque nos va a evitar a él, a ustedes, es una cuestión dramática, pero básicamente un trabajo enorme durante toda la noche´”, relató el ministro.

“Inmediatamente, llorando, quebrado, me dijo que ´lo iba a traer a esta, que por favor lo esperara´”, finalizó Quinteros.