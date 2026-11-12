Durante la visita de Leon XIV robaron en un departamento a metros de la ruta del papamóvil

Dos personas fueron detenidas tras un robo en dos departamentos del tercer piso de un edificio de calle Jujuy 125, en pleno centro de Córdoba. El hecho ocurrió el martes, el día en que León XIV recorrió el centro de la ciudad.

Según el parte policial, el primer llamado quedó asentado a las 14:39. Una comisión llegó al edificio y entrevistó a un damnificado, que al regresar encontró la puerta de su departamento dañada y el interior revuelto.

El damnificado sospechó de los vecinos del departamento de enfrente. Por la rendija de la puerta vio una bicicleta que, según dijo, es suya.

Robo durante la misa del Papa

Además, el propietario de un departamento de planta baja halló un bolso en el patio interno y se lo entregó a la policía. El damnificado reconoció como propios un reloj y una cinta métrica, entre otros objetos.

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Se presentó en el lugar el administrador del departamento señalado, se labraron las actas y el procedimiento se remitió a la Unidad Judicial N° 1.

El forcejeo en el segundo piso

Mientras un policía hacía consigna en el tercer piso y entrevistaba a vecinos, escuchó pedidos de ayuda en el segundo. Entró a un departamento con la puerta abierta y vio a dos hombres que forcejeaban con otra persona y le tapaban la boca.

El efectivo se identificó, pidió que la soltaran y que se tiraran al piso, y aprehendió a uno. Un segundo policía ingresó y aprehendió al otro.

Departamento asaltado durante la misa del papa

Un vecino relató que los involucrados intentaron escapar desde el tercer piso hacia el segundo y que la ocupante del departamento fue golpeada. El parte al que se accedió describe un forcejeo y no hace referencia a golpes.

Tras las aprehensiones, la policía encontró la llave de un departamento del tercer piso. Según el parte, por declaraciones de quien alquilaba, que lo habría hecho a una pareja, ingresaron a chequearlo y vieron a simple vista elementos sustraídos.

Una vecina del tercer piso informó además daños en una ventana lindante, desorden en su departamento y faltantes.

Desde la Fiscalía de Flagrancia, donde interviene el fiscal Pablo Cuenca Tagle, se indicó que: “Hay dos aprehendidos, hay un domicilio que se va a allanar”. Dijo que, aunque hay flagrancia, quedan “medidas de prueba para diligenciar”. Y agregó: “yo soy prudente”.

Robo durante la misa del Papa - departamento

El vecino que relató el caso contó que un policía hizo guardia toda la noche y que, según les dijeron, el allanamiento se haría más tarde.

Ese vecino relató que el dueño estaría en Europa y que un joven de una inmobiliaria se encargaba de alquilarlo temporalmente. Agregó que, al parecer, quien ocupaba uno de los departamentos decía ser de una inmobiliaria, pero sería un inquilino que subalquilaba. Es una versión sin confirmar.

Las víctimas buscan recuperar sus pertenencias, que aparentemente estarían en el domicilio que se allanará.