Después del Papa, Quinteros y Gvozdenovich abrieron el fuego electoral: reelección y seguridad rumbo a 2027

La tregua política que sobrevoló la histórica visita del papa León XIV a Córdoba duró poco. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el presidente de la UCR provincial, Matías Gvozdenovich, protagonizaron el primer cruce rumbo a 2027. La política de seguridad de Martín Llaryora y la estrategia electoral del oficialismo quedaron en el centro de la disputa.

El encargado de levantar la temperatura fue Quinteros ante la consulta de la prensa. Al referirse al escenario electoral y a una eventual llegada de la oposición al poder, el aliado de LLaryora lanzó una advertencia: "Dios nos libre y nos guarde si se quedan con el control de la Provincia, porque los conozco".

Acerca de una posible candidatura propia, el ministro señaló que su objetivo está puesto en conseguir la reelección del gobernador. De esta manera, el dirigente con aspiración de ser intendente de la capital se alineó con el proyecto político de Llaryora 2027. "Yo trabajo para que el gobernador pueda reelegir porque estoy absolutamente convencido", declaró a La Voz en Vivo.

Tras reconocer su pasado como opositor a los gobiernos peronistas de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, Quinteros aseguró conocer de cerca a los dirigentes que hoy están en la vereda de enfrente, en clara referencia a Luis Juez y Rodrigo de Loredo. "Yo estuve ahí, vengo de ahí. Los conozco a cada uno, les puedo hacer un ADN, los miro caminar y ya sé qué les pasa. Los conozco a todos", disparó. Y volvió a insistir: "Dios nos libre y nos guarde que esos tipos agarren el control de la provincia".

El posicionamiento político llegó después de que el funcionario de la primera línea del Gabinete llaryorista destacara, a modo de balance, el operativo de seguridad desplegado durante la visita papal. "Córdoba demostró que cuando está unida es imparable. Ayer nos unimos para hacer de la visita de Su Santidad León XIV un acontecimiento histórico, de esos que una provincia guarda para siempre y que uno se lleva en el alma", expresó. También agradeció al gobernador por la confianza y el respaldo para asumir el desafío: "Esa confianza se honra trabajando, poniendo el cuerpo y haciéndose cargo".

De loredo y Gvozdenovich en Casa Radical | Crédito: cedoc

Sin embargo, el mensaje institucional quedó en segundo plano ante sus dichos sobre el escenario electoral que desató la confrontación política en clave 2027. "El Ruso" Gvozdenovich recogió el guante y utilizó la misma expresión del ministro para devolverle el golpe.

"Dios nos libre y nos guarde de un ministro que de seguridad no tiene idea", contraatacó el titular de la UCR. Y remarcó: "Dios nos libre y nos guarde de un opositor que hoy es un descarado oficialista". El dirigente radical, socio político de De Loredo, completó su respuesta con otra acusación: "Dios nos libre y nos guarde de un ministro que ahora quiere instalar una campaña del miedo".

Al redoblar su crítica, Gvozdenovich lanzó munición gruesa con miras al escenario electoral que se viene: "Pero tranquilo Quinteros, el tiempo de tu gobierno llega a su fin".

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Río Cuarto, antecedente del fuego cruzado

El enfrentamiento no empezó con este intercambio. La seguridad ya se había convertido en uno de los principales campos de batalla entre el gobierno provincial y el radicalismo. Hace menos de dos semanas, De Loredo y Gvozdenovich llevaron sus críticas a Río Cuarto, donde cuestionaron la gestión de Quinteros y el avance del narcotráfico.

El referente radical y precandidato a gobernador comparó la situación de la capital alterna con Rosario y advirtió que la ciudad del sur provincial "va camino a ser la nueva Rosario de la Argentina".

En ese plano, Gvozdenovich profundizó la ofensiva: "Lo cierto es que la ciudad de Río Cuarto está sitiada por la inseguridad y tomada por los narcos". También cuestionó el accionar policial y la respuesta política: "La policía comete 'errores' increíbles, los vecinos y los comerciantes viven con miedo y la política no quiere ver la realidad".

Además, el opositor reivindicó en aquella oportunidad las advertencias radicales durante el debate de la ley de seguridad: "Les dijimos que la ley de seguridad iba a fracasar. Propusimos varios cambios, no escucharon y así siguen con la soberbia que los caracteriza".

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La respuesta de Quinteros fue contundente. Acusó a De Loredo de hacer "terrorismo estadístico" y calificó de "miserable" la comparación entre Río Cuarto y Rosario.

"Comparar Río Cuarto con Rosario sin fundamentos es sembrar un pánico innecesario. Revela una profunda ignorancia sobre la seguridad y una enorme irresponsabilidad para hablar de un problema que exige conocimiento, trabajo y seriedad. Quien pretende gobernar debería, por lo menos, aprender a interpretar una estadística antes de usarla", retrucó.

En su duro contragolpe, el ministro se burló de las recorridas del ex diputado radical en el DeLorean. "Hacerse el excéntrico recorriendo la provincia en un auto de película puede servir para llamar la atención. Para gobernar hacen falta capacidad, equipos y propuestas. Si toda la oferta es una puesta en escena acompañada de frases alarmistas, lo que hay es un show marketinero", remató el funcionario hace menos de 15 días cuando se produjo el áspero contrapunto.

La campaña ya está en marcha

El cruce expone dos estrategias que empiezan a tomar forma en el horizonte electoral. Quinteros se muestra como un defensor activo de la gestión provincial y de la continuidad de Llaryora, mientras que el radicalismo de De Loredo busca convertir la inseguridad en uno de los ejes de su ofensiva opositora.

Después de la pausa que impuso la visita del Santo Padre y su mensaje pastoral de unidad y esperanza, Córdoba recuperó el voltaje electoral. La seguridad aparece como el primer campo de batalla, pero el trasfondo es la pulseada por el poder provincial en 2027.