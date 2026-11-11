Juez sobre el Papa: “Nosotros no hacemos de nuestra fe un acto de exhibicionismo”

El senador Luis Juez explicó este miércoles por qué no ocupó un lugar en el palco oficial durante la visita del Papa León XIV: “Nosotros no hacemos de nuestra fe un acto de exhibicionismo”.

Dijo que disfrutó la presencia del Pontífice junto a su familia, pero “de otra manera”. Agregó: “no me parecía que yo tenía que estar en el palco”.

Sobre el encuentro del domingo, en el que el Papa habló a la dirigencia política, contó que “me llamaron 70 veces” para preguntarle por qué no estaba. Explicó que no le parecía ocupar un lugar “usando un nivel de privilegio”.

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Un mensaje para todos

Juez dijo que el Papa lo interpeló: “como cristiano me sentí interpelado”. Rechazó leer el mensaje en clave partidaria: “tampoco voy a caer en la miserabilidad de creer que el Papa le dirige un discurso a tal partido, a tal sector”.

Y afirmó: “el que tenga frío que se ponga el saco, el mensaje es universal, es para todo el mundo”. Sostuvo además que “alguna parte de la culpa la tenemos” todos.

Destacó que el Papa habló de respetar al otro y de “la necesidad de cuidar la palabra en público”. Para Juez, “no es casualidad que lo haya dicho acá y no lo haya dicho en otro lado”.



En ese marco, dijo que Francisco “se moría por venir acá” y que “no vino porque nosotros le hicimos la vida imposible”. Es una opinión del senador.

Devoto y el Cottolengo

Defendió la visita del Papa a la cárcel de Devoto: “a quién le va a dirigir un discurso la Iglesia si no es a los que sufren”. Mencionó a una funcionaria, que no identificó, que se pronunció en redes sobre esa visita.

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Del Cottolengo destacó el testimonio de dos mujeres que dijeron haber encontrado allí un lugar para vivir. De una de ellas citó: “yo soy feliz acá”.

Pidió empatía con la discapacidad y rechazó que “los miserables la agarren para hacer política, para lastimar, para sacar provecho”. No dio nombres.

Críticas a los gestos



Juez dijo haber visto “exhibiciones obscenas” durante la visita. Según su mirada, hubo quienes buscaron rédito: “somos muy miserables los seres humanos, creemos que vamos a sacar provecho de todo”.

Enumeró lo que, a su juicio, se buscó: “si la selfie, si la foto, si esto, si la propaganda, si la publinota”. Aclaró: “yo no juzgo a nadie”. Y sobre su ausencia insistió: “no me va a encontrar exhibiéndome a mí”. Dijo que “no estoy enojado con nadie”.

Para el senador no hubo un hecho que destacar sobre otro: “cada una de las intervenciones del Papa han sido absolutamente edificantes”. Dijo que le emocionó “todo”.

Resumió el mensaje a los jóvenes del día anterior como “un discurso dirigido como un padre a un hijo”. Pidió aprovechar el momento como sociedad. Advirtió que no puede ser que “dentro de 72 horas” vuelvan los insultos y las agresiones.