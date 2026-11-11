El mensaje político de León XIV en Argentina, según un teólogo: "La fe tiene consecuencias en la vida pública"

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó múltiples lecturas políticas, sociales y religiosas. Para el teólogo Agustín Podestad, el mensaje del pontífice trasciende las interpretaciones partidarias y propone una reflexión sobre el compromiso de los creyentes con la transformación de la sociedad.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el especialista sostuvo que uno de los principales errores es interpretar la palabra del Papa únicamente desde la lógica política tradicional. "La religión católica tiene una consecuencia política. No necesariamente político-partidaria, pero sí política", afirmó.

"La doctrina social de la Iglesia tiene consecuencias políticas"

Podestad explicó que, desde la propia tradición bíblica, la fe cristiana nunca permaneció ajena a los problemas sociales.

La Iglesia sistematizó esa visión a través de la doctrina social, que propone principios para abordar cuestiones como la pobreza, la justicia, el trabajo, la dignidad humana y el bien común.

En ese sentido, consideró que la visita de León XIV debe entenderse como la de un jefe de Estado, pero sobre todo como la del máximo referente espiritual del catolicismo.

"Además de la emoción que genera la visita, tendríamos que traducir todo esto en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de la gente, la sociedad y la política", sostuvo.

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El legado de Francisco

Recordó que, durante su paso por Córdoba, el Papa retomó expresiones características de Jorge Bergoglio, como el llamado a "hacer lío", además de reivindicar elementos de la espiritualidad jesuita pese a pertenecer a la orden de los agustinos. "Francisco no volvió a la Argentina en vida, pero volvió para siempre. León XIV tomó ese legado y lo está potenciando".

También destacó la reformulación que hizo del histórico mensaje inclusivo de Francisco al convocar a "todos hacia Cristo, todos con Cristo y todos como Cristo", una frase que, a su entender, evidenció la continuidad entre ambos pontificados.

"Creo que conectó con la gente. Se dejó interpelar por la calidez del pueblo argentino y ahí se terminó de generar un vínculo muy fuerte", expresó.