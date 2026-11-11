Residente del Cottolengo Don Orione a Milei: “El Presidente tendría que tener el corazón más blando”

Marta Griselda Torres , una mujer de 78 años con parálisis cerebral que vive en el Cottolengo Don Orione , le dejó un contundente mensaje a Javier Milei en el contexto de la visita del Papa León XIV : "El Presidente tendría que tener el corazón más blando".

Luego de que el lunes el Sumo Pontífice visitara la institución ubicada en Claypole, y dejara en claro que "las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, son una bendición", Marta sostuvo: "Somos personas que para el mundo no servimos, pero para Dios sí".

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Cottolengo Don Orione

En esa línea, planteó: "En el Cottolengo hay muchos profesionales, médicos, psicopedagogas, kinesiólogos, gente muy buena que trabaja y tiene un sueldo. Lo hace con mucho amor, pero hay que pagar, sino, ¿de qué van a vivir?"

Fue ahí cuando se dirigió al mandatario y señaló: " El Presidente tendría que tener el corazón más blando , no tener un corazón tan duro, y me hago cargo de lo que digo".

En declaraciones mediáticas, difundidas por NA, recordó que "las personas con discapacidad merecen dignidad y especial atención" y sobre su situación particular, afirmó: "El Cottolengo a mí me dio todo lo que mi familia no me pudo dar . Es imposible expresar lo que tengo. Dios me está mandando momentos muy felices".

Marta fue una de las elegidas para contarle su historia a León XIV durante la visita en el Cottolengo y sobre el hecho de haberlo podido conocer, contó que vivió esa experiencia con “ una emoción y alegría inmensa” . “Estaba un poco nerviosa porque no sabía si me iba a acordar”, admitió en referencia al discurso que había preparado.

Luego contó que le dio dos rosarios al Papa para que los bendijera y así poder regalárselos a las colaboradoras que la ayudaron con la publicación de su libro autubiográfico: "Mi vida es un milagro de Dios", que León XIV se llevó a modo de presente.

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Ley de Emergencia en Discapacidad

La declaración se da en el marco de los recortes en el área de Discapacidad por parte del Gobierno nacional. La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que busca establecer un esquema permanente en lugar de renovar la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), la cual vence a multas de este año.

La iniciativa cuenta con dictamen de comisión en el Senado, luego de un acuerdo entre La Libertad Avanza y bloques opositores, por lo que se encuentra a la espera de su tratamiento definitivo en el recinto.

Fuente: NA.