La desarrollista Edisur se convirtió este miércoles en la primera empresa privada en formalizar su ingreso al proyecto del Acueducto Arco Noreste, una obra estratégica que busca destrabar la falta de agua potable en el norte del Área Metropolitana de Córdoba. Con la firma del acuerdo, la compañía aseguró la reserva de capacidad hídrica para sus futuros emprendimientos en la región y estrenó el sistema de cofinanciam-iento entre el Estado y el sector inmobiliario.

El convenio fue rubricado por el presidente del Ente Metropolitano Córdoba, Rodrigo Fernández; el gerente ejecutivo de la Unidad Ejecutora Metropolitana de Agua y Saneamiento (UEMAS), Juan Pablo Brarda; y el apoderado de Edisur, Santiago Cornejo.

De esta manera queda oficialmente habilitada la reserva de cupos dentro del radio de abastecimiento de la obra, un mecanismo que permite a los desarrolladores aportar capital para la infraestructura a cambio de garantizar la factibilidad del servicio acorde a la escala de sus proyectos.

Esquema de financiamiento

El modelo propuesto busca ordenar la expansión urbana de la región metropolitana mediante una ingeniería institucional y financiera compartida. En este esquema, la ejecución de la obra está a cargo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Por su parte, la administración y operación del sistema queda en manos de la UEMAS, dependiente del Ente Metropolitano Córdoba, bajo un acuerdo marco integrado por la Provincia y los municipios de Córdoba Capital, Estación Juárez Celman y Villa Allende. Finalmente, el financiamiento se canaliza a través de un fideicomiso administrado por el Banco de Córdoba (Bancor), entidad encargada de centralizar los aportes de los privados y transferirlos hacia el Estado provincial para recuperar el costo de la inversión.

La obra

El Acueducto Arco Noreste apunta a resolver una de las principales limitaciones para la expansión residencial y productiva del sector norte del Gran Córdoba: el acceso al agua potable para consumo humano.

Según las especificaciones técnicas del proyecto, la infraestructura cubrirá un área aproximada de 8.429 hectáreas, abarcando sectores del norte de la ciudad de Córdoba, el centro y sur de Estación Juárez Celman y el este de Villa Allende. Una vez finalizado, el sistema permitirá abastecer unas 54.000 nuevas conexiones.

Para lograrlo, el plan contempla la construcción de un sistema de captación de agua subterránea, un acueducto presurizado de 9.461 metros de extensión, cisternas de almacenamiento, estaciones de bombeo y los correspondientes nexos de distribución.