"El almuerzo es para cinco personas y nadie más": Llaryora y Paserini quedaron fuera del almuerzo con el Papa

La comida que compartirá el papa León XIV durante su visita a Córdoba será un encuentro privado, en un comedor pequeño y reservado para cinco personas. El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini no participarán de ese momento, que será uno de los pocos espacios de la agenda del Pontífice lejos de las cámaras y del público.

Así lo confirmó el padre Javier Verdenelli, encargado de la liturgia de la celebración papal, en diálogo con Radio Punto a Punto. El sacerdote también brindó detalles sobre la organización de la misa en FAdeA, los ensayos y el recorrido que realizará León XIV en el Papamóvil.

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Verdenelli brindó precisiones sobre el almuerzo que compartirá el Papa durante su estadía en Córdoba. A diferencia de otras actividades de la visita, será un encuentro reducido, reservado para cinco personas y sin participación de autoridades políticas provinciales o municipales. "Él va a almorzar en un comedor pequeño junto a sus secretarios, que son dos, y el arzobispo, cardenal Rossi, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que es monseñor Marcelo Colombo", detalló.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que se sumaran el gobernador, Martín Llaryora, o el intendente, Daniel Passerini, Verdenelli fue contundente: "No, no, explícitamente no". Y remarcó que la composición del encuentro se definió desde el comienzo: "Nosotros recibimos esa información desde el primer momento. El almuerzo es para cinco personas y nadie más".

El sacerdote explicó que ese momento también le permitirá al Papa compartir un espacio más distendido. "Son momentos que el Papa realmente tiene para sí mismo, porque después todo lo demás está muy expuesto a las cámaras y a la gente que también lo quiere saludar y estar cerca".

Cronograma habitual

La llegada del papa León XIV a Córdoba no modificará las actividades religiosas habituales en las parroquias de la provincia durante el fin de semana. Las misas del sábado y el domingo se celebrarán en sus horarios habituales, mientras avanzan los últimos preparativos para la ceremonia que el Santo Padre presidirá el martes en el predio de FAdeA.

"Las actividades de los fines de semana van a ser con total normalidad en cada una de las parroquias de la arquidiócesis", aseguró. La principal excepción será la Catedral de Córdoba, que permanece cerrada para completar los últimos detalles vinculados con la visita. Sin embargo, el sacerdote remarcó que no habrá modificaciones en las iglesias de los barrios ni en las distintas localidades de la provincia.

Además, consideró que las celebraciones habituales serán una oportunidad para que los fieles comiencen a "preparar el corazón para poder participar de lo que será la visita del Santo Padre", expresó.

Una misa de una hora y cuarto

Los preparativos para la misa que el Papa León XIV presidirá en FAdeA avanzan con ensayos junto al coro, la orquesta y los equipos que participarán de la celebración. "Hemos tenido la oportunidad de hacer esta semana dos ensayos. Misa, ensayo; misa, ensayo con el coro y la orquesta que va a tocar el día de la misa del Papa", contó Verdenelli.

El sacerdote explicó que organizaron "una especie de simulacro celebrando la misa, con el respeto que eso se merece, pero que el coro pudiera medir los tiempos, ensayar las canciones, ir ajustando esos detalles que hacen falta", detalló. Los ensayos continuarán este sábado por la mañana con los equipos que cumplirán distintas funciones durante la liturgia.

La celebración reunirá a seminaristas de 12 diócesis del país, diáconos y obispos. Sobre la cantidad de personas que estarán en el altar, Verdenelli precisó: "Los obispos son 100. Quienes tienen algún ministerio o servicio son otras 40 personas más o menos. En total, serán cerca de 150 personas sobre el escenario".

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En cuanto a la duración, el encargado de la liturgia adelantó que la misa tendrá una hora y quince minutos. "Es el tiempo máximo que tenemos para acelerar la misa", explicó. La ceremonia seguirá el rito habitual de la Iglesia. "Una misa normal, habitual, se va a celebrar la memoria de San León Magno, que justo corresponde al día, podríamos decir, del onomástico del Papa", señaló.

Sin embargo, Verdenelli destacó que la presencia de León XIV le dará un carácter especial al encuentro: "Es que nos va a sorprender el rito, sí, por supuesto, quién lo preside, y estamos esperando, queremos escuchar la homilía que son las palabras que el Santo Padre va a decir".

El sacerdote confirmó que el Papa pronunciará su homilía en español y estimó que durará entre 8 y 10 minutos. También aclaró que no se tratará de un discurso político, sino de un momento propio de la celebración religiosa: "No es un discurso estrictamente, sino que para nosotros es un momento litúrgico también. Por eso es una homilía".

El Papamóvil en FAdeA

Antes de comenzar la misa, León XIV recorrerá en el Papamóvil los distintos cuadrantes del predio de FAdeA. "La propuesta es prácticamente que va a pasar por todos los cuadrantes. O sea, casi no queda sector", explicó Verdenelli. De todos modos, aclaró que el recorrido no tendrá un tiempo fijo y que el Papa podrá modificarlo según sus decisiones.

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"Es cierto que después el Santo Padre puede decidir bajarse en algún momento, y eso no está establecido. Eso lo decide realmente él", sostuvo. En ese sentido, contó que el chofer del Papamóvil, que pertenece al equipo de seguridad del Pontífice, estará preparado para responder a sus indicaciones.

Los cuadrantes estarán delimitados por vallados para ordenar la ubicación de los asistentes. Sin embargo, esa organización no impedirá que León XIV pueda acercarse a la gente si así lo desea. "Si el Papa en algún momento desea frenar y acercarse, nadie lo va a impedir. Al contrario, está todo previsto para que suceda", aseguró el sacerdote.