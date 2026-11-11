El papa León XIV recibió un cáliz tallado por cordobeses

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, le obsequió al papa León XIV un cáliz tallado por cordobeses y que reúne las intenciones de millas de ciudadanos de Córdoba y su área metropolitana. El regalo destacado por incorporar la participación directa de la comunidad en su propia elaboración.

La confección de la obra estuvo a cargo del realizador Pablo Falabella . Su trabajo consistió en dar forma a una pieza que va más allá del valor tradicional del arte religioso, al transformarse en un contenedor de la devoción de los habitantes de la región.

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El cáliz de los cordobeses

En la superficie del objeto quedaron tallados de forma permanente los rezos, agradecimientos, súplicas y bendiciones de la población. La iniciativa buscó que las expresiones de fe de los ciudadanos formaran parte indisoluble del diseño final .

Para lograr este resultado, el proceso de elaboración recorrió distintos barrios de la ciudad de Córdoba . En estas recorridas, los propios vecinos tuvieron la oportunidad de dar un pequeño golpe de cincel , que depositó de manera simbólica sus intenciones en la pieza que finalmente recibió el Sumo Pontífice.

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Cómo es el cáliz

La obra consta de un cáliz y una patena fabricada en latón, bañados en oro y plata , respectivamente. El cáliz, de estilo renacentista moderno, tiene 37 centímetros de altura y pesa aproximadamente 1,3 kilogramos .

La patena, también fabricada en latón, tiene grabados el escudo papal y la lema pontificio en latín: IN ILLO UNO UNUM . La frase significa “ En el único Cristo somos uno” , también traducida como “En Aquel que es Uno, somos uno”. Expresa la idea de que, aunque los cristianos sean muchos, encuentran su unidad en Cristo.

Fuente: NA .