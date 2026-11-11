CórdobaEl Papa en Córdoba

El sacerdote cordobés que conmovió a León XIV: “Vivo como una gracia del Dios que nos ama”

El cura Martín Carranza, hace 11 años, perdió la movilidad y la voz debido a una complicación quirúrgica y le contó al Papa cómo eligió apoyarse en su comunidad.

El sacerdote cordobés que conmovió a León XIV: “Vivo como una gracia del Dios que nos ama”
El sacerdote cordobés Martín Carranza. | NA/Captura.
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 10:47

El sacerdote cordobés Martín Carranza conmovió con su historia al Papa León XIV , después de contarle cómo eligió apoyarse en su comunidad y seguir el camino cristiano : " Vivo como una gracia del Dios que nos ama ", le confesó al Sumo Pontífice .

Desde hace 11 años, Carranza padece diversas discapacidades visuales, motrices y en el habla, provocadas por la falta de oxígeno durante una intervención quirúrgica, por lo que utilizó una aplicación de inteligencia artificial para poder proclamar sus homilías, frente a la Catedral de Córdoba , donde le aseguró que decidió " amar la vida como viene ", en vez de vivir con " rencor y amargura ".

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El Papa en Córdoba

"Cuando, poco a poco, fui tomando conciencia de la discapacidad que pensar en cómo seguir viviendo como discípulo de Jesús y, también, como sacerdote. Dejé atrás la amargura y la tristeza, la ira y el rencor, la negatividad y otras opciones alternativas autodestructivas del mismo estilo , iluminadas por el buen espíritu y de los que me acompañaron. Elegí abrirme, no encerrarme y salir. Seguir sonriendo, participar y amar a la vida como viene. Decidí orar con más intensidad y tomar mi vida con sus nuevos desafíos ”, relató.

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Testimonio del cura Martín Carranza

En ese mismo momento, le consultó a León XIV cómo deben vivir su entrega al Señor aquellos sacerdotes que poseen limitaciones físicas o enfermedades y conmovido por su historia, el Papa se levantó, lo abrazó y le dijo unas palabras al oído.

El sacerdote Carranza pertenece, hace más de una década , al presbiterio de la arquidiócesis de Córdoba, donde trabaja activamente en la formación de futuros sacerdotes y seminaristas en el Seminario Mayor de la provincia.

Fuente: NA.

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