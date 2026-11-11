El Tribunal Superior sancionó y multó al camarista Javier Rojo por maltrato laboral a empleadas y a una asesora

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió imponer una multa de 45 Jus -equivalente aproximadamente a $2,5 millones- al camarista Javier Rojo, vocal de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, por inconductas vinculadas con su modo de tratar al personal de su ámbito de trabajo.

El monto de la multa equivale, aproximadamente, a un cuarto de su haber mensual.

La sanción fue dispuesta mediante el Acuerdo N° 35, fechado el 6 de noviembre último, en el marco de un sumario administrativo tramitado ante la Secretaría de Sumarios Administrativos del Alto Cuerpo. Se trata de la máxima sanción disciplinaria que ese organismo puede aplicar a un magistrado.

La resolución, comunicada este miércoles 11 de noviembre, también incluyó una recomendación expresa al juez para que procure un espacio profesional adecuado que le permita abordar las dificultades constatadas en sus relaciones laborales.

Javier Rojo

Malos tratos laborales

Las denuncias fueron realizadas por una asesora letrada y por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj). Merecieron, antes, la intervención del Tribunal de Ética Judicial, que concluyó con un correctivo al juez Rojo para que cese en el trato hostil que dispensa a algunas mujeres.

Javier Rojo, camarista penal de Cruz del Eje sumariado por presunto maltrato a empleadas y a una asesora

El organismo encabezado por Armando Andruet emitió su resolución en 2023 y derivó la intervención a la Oficina de Sumarios. En aquella ocasión, se analizó la presentación de la asesora letrada Alejandra Heredia, quien fue amenazada por Rojo en malos términos durante una audiencia en tribunales. El fiscal (ahora jubilado) Raymundo Barrera hizo constar en actas lo ocurrido y denunció la situación. A partir de ese momento, Rojo pidió que en los juicios interviniera la fiscal de Deán Funes en reemplazo de Barrera. En paralelo, una funcionaria judicial subordinada de Rojo también lo acusó de malos tratos.

Los hechos se produjeron entre finales de 2020 e inicios de 2021. Al cabo de su investigación, el órgano deontológico comprobó que el camarista, además, “delegaba la totalidad de la confección de las sentencias correspondientes a su sala, en sus dependientes.

En 2024, la Agepj sumó nuevas denuncias por maltrato a empleadas mujeres.

Una multa y una recomendación

En el punto central de la resolución, los vocales del TSJ dispusieron imponer al vocal de Cámara, Javier Rojo, una sanción de multa equivalente a 45 Jus. Además, el Tribunal recomendó al magistrado que “procure un espacio profesionalmente adecuado para abordar las dificultades relacionadas al modo de vincularse con el personal con el que comparte el entorno laboral, a fin de evitar la reiteración de las inconductas aquí constatadas”.

El Acuerdo que aplicó la sanción fue suscripto por los vocales del TSJ Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati, Sebastián López Peña y Jessica Valentini.

En el marco de las normas disciplinarias, la multa aplicada es la máxima sanción posible en materia administrativa.