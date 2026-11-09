El vino que consagrará León XIV en Córdoba: una tradición salesiana de 125 años y elaboración junto a estudiantes

La misa que León XIV presidirá en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) tendrá un protagonista particular en el momento de la consagración: el Don Bosco Licoroso Especial, un vino elaborado por la comunidad salesiana en Rodeo del Medio, Mendoza. Detrás de la botella que llegará a la provincia hay una historia de más de 125 años, una bodega escuela y un proceso productivo en el que participan trabajadores y estudiantes.

Según publicó Clarín, el vino elegido para la celebración cordobesa pertenece a la categoría de los llamados vinos rituales, destinados específicamente a las ceremonias litúrgicas. No se trata de un Malbec tradicional ni de un tinto seco de consumo habitual: es un licoroso dulce, con una concentración importante de azúcar y características propias de su elaboración y crianza.

La elección tiene un vínculo directo con la historia de la educación salesiana en Mendoza. El Don Bosco se produce en una obra de la congregación donde la vitivinicultura y la formación académica están relacionadas desde fines del siglo XIX. Allí, los alumnos aprenden sobre enología mientras participan de distintas etapas de una actividad productiva que se mantiene generación tras generación.

Laura Peregrinelli, encargada de Comunicación de la Facultad Don Bosco de Enología, expresó el significado que tiene la elección para la institución: “Es un honor y una alegría para la comunidad salesiana la elección de esta bebida”.

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Un vino dulce, de color naranja y con crianza en madera

El Don Bosco Licoroso Especial tiene un aspecto que lo diferencia de los vinos más conocidos. Presenta un color naranja intenso, con reflejos cobrizos que se desarrollan a partir de la crianza en madera y de procesos de oxidación controlada. Contiene alrededor de 80 gramos de azúcar residual por litro, una característica que explica su perfil dulce. “Es un vino licoroso, dulce, muy agradable”, describió Peregrinelli. La producción alcanza las 40.000 botellas anuales y cada una tiene un valor de referencia de $7.500, de acuerdo con los datos publicados por Clarín.

Uno de los elementos centrales de su elaboración es el paso por barricas usadas. A diferencia de los vinos que utilizan madera nueva para incorporar notas intensas de vainilla o tostados, en este caso el roble acompaña una evolución lenta. Ese proceso contribuye a los tonos cobrizos y a los aromas de frutos secos, café y cáscara de naranja.

La categoría de vino ritual tiene características específicas. De acuerdo con la legislación argentina, se trata de productos destinados a celebraciones litúrgicas y cuya elaboración debe contar con la conformidad de la autoridad religiosa correspondiente. Para la Iglesia Católica, el vino utilizado en la Eucaristía debe provenir de la vid, ser natural y puro. La diferencia con un vino seco convencional está principalmente en el proceso de fermentación. Mientras que en los vinos tradicionales buena parte del azúcar de la uva se transforma en alcohol, los licorosos conservan una cantidad importante de azúcar natural.

Además, su concentración de alcohol y azúcar les otorga mayor estabilidad una vez abiertos, una condición que resulta útil durante las celebraciones religiosas, en las que el vino puede permanecer en una vinajera y utilizarse en pequeñas cantidades.

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Una historia que comenzó en 1901

La relación de los salesianos con la producción vitivinícola en Rodeo del Medio comenzó a fines del siglo XIX. En 1898, la congregación recibió una finca con viñedos y una bodega que había pertenecido a la familia Bombal, con el objetivo de establecer allí una escuela agrícola.

Tres años después, el 17 de abril de 1901, se filtró el primer vino de misa elaborado en el establecimiento. La producción estuvo a cargo del padre Pablo Robotti y marcó el inicio de una tradición que se extendió durante más de un siglo. Desde entonces, la bodega mantuvo la elaboración de vinos destinados a las celebraciones religiosas, al mismo tiempo que se consolidó como un espacio de enseñanza y formación enológica.

El trabajo continúa en la actualidad con la participación de empleados de la bodega y estudiantes de los niveles secundario, terciario y universitario. La experiencia productiva forma parte de la formación académica y permite que los alumnos conozcan las distintas etapas de elaboración de un vino en un establecimiento con instalaciones históricas. La institución también conserva una infraestructura particular. En 1968 inauguró la denominada Torre Vinaria, un edificio de 35 metros de altura diseñado para aprovechar distintos niveles durante el proceso de producción. Además, mantiene antiguas instalaciones y una de las cavas más tradicionales de Mendoza.