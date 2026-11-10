EN VIVO. Histórico: El Papa León XIV ya está en Córdoba

La visita del papa León XIV a Córdoba vive este martes uno de sus momentos más esperados. En el tercer día de su gira por la Argentina, el Sumo Pontífice viaja desde Buenos Aires para celebrar una misa masiva en la Escuela de Aviación Militar, en una jornada que también incluirá un recorrido por la ciudad, un encuentro con representantes de la Iglesia y su regreso a la Capital Federal.

Papa León XIV.

Mientras continúa el operativo de seguridad y llegan miles de peregrinos desde distintos puntos del país, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros Siciliano, informó que ya se superaron las 400.000 personas en el predio de Fadea, donde se desarrollará la celebración principal.

El cronograma oficial prevé que León XIV llegue durante la mañana al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y, posteriormente, se traslade hasta la Escuela de Aviación Militar para presidir la santa misa.

Finalizada la celebración, el Papa iniciará un recorrido por la ciudad. El traslado comenzará en un vehículo cerrado desde el predio de Fadea y, una vez alcanzada la zona de Colón y Santa Fe, continuará a bordo del papamóvil descubierto para saludar a los fieles que acompañen el recorrido por las principales avenidas de Córdoba.

Durante la tarde, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

8:57 | El Papa ya aterrizó en Córdoba

El Papa aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Travella a las 8:57 de este martes.

7.43 | García Cuerva destacó el valor de la visita papal

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también participa de la visita del papa León XIV a Córdoba y destacó el clima que se vive desde la llegada del Pontífice al país.

"Es un momento de gracia, donde Dios se hace presente de un modo especial en el corazón de las personas. La expectativa es un sentimiento muy reconfortante desde que el Papa puso su pie en Argentina", afirmó en diálogo con Perfil Córdoba.

Además, recordó la visita papal de 1987 y comparó aquel contexto con el actual. "En el 87 estaba como corrector en el seminario y pudimos estar acá. En aquel entonces fue mucho más reducido el andamiaje y la organización porque los medios eran más limitados", señaló.

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"Hemos superado las 400.000 personas" en el predio de Fadea, dijo Siciliano. El gobernador Martín Llaryora confirmó que se estima un millon de fieles:.