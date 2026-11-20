Una mujer, de 35 años, fue asesinada a puñaladas en un bar del centro de la ciudad de Córdoba en otro caso de femicidio registrado en la capital cordobesa.

El crimen ocurrió alrededor de las 20 en un local comercial ubicado en Marcelo T. de Alvear al 300, en el que trabajaban Romina González (35) y su pareja Gabriel Pedraza (38).



Pedraza, acusado de matar a la mujer, intentó luego quitarse la vida y fue derivado hasta el Hospital de Urgencias donde permanece este viernes internado.

El fiscal de Instrucción en violencia de género, Gonzalo Berrotarán, imputó a Pedraza de "femicidio" y ordenó su detención, según informó Mitre Córdoba.

El asesinado a puñaladas y calcinado en Córdoba tenía una imputación por abuso sexual: la hipótesis de un crimen por venganza

Femicidio en Córdoba

Según las primeras informaciones, ambos son pareja y cumplían tareas en el bar ubicado en calle Marcelo T. de Alvear al 378 frente a La Cañada .

González era la encargada mientras que Pedraza, también era empleado del establecimiento comercial.

Guillermo Giraudo, el hombre que destapó la megacausa Bomberos: “Cuando denuncié me dejaron solo”

Violencia de género

El crimen ocurrió alrededor de las 20 en el sector del baño del bar, donde el cuerpo de la mujer fue encontrado por otra empleada del local.

Sol, un comerciante, afirmó a El Doce que ambos “eran pareja” . “A Romina la conocía, había sido cliente mía”, aseguró.



Qué es el femicidio

El agravante por femicidio está establecido en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal de Argentina. Establece la pena de prisión perpetua a quien matare "a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género".



