El fiscal Anticorrupción Matías Bornancini encabeza una investigación penal a partir de una denuncia presentada por el presidente del Coys (Córdoba Obras y Servicios), Santiago Pinsiroli. La causa indaga posibles anomalías en la liquidación de haberes —principalmente por el cobro irregular de horas extras— y en las rendiciones de cuentas presentadas por las cooperativas que integran el sistema de economía circular de la ciudad.

Quién es Santiago Pinsiroli, el titular del Coys que se “autodenunció” por dudas en los pagos a las cooperativas

Operativos en la sede central, bases y el sindicato

Para recolectar evidencia y respaldar los hechos denunciados, la Fiscalía ordenó un conjunto de allanamientos que arrojaron que se realizaron esta mañana con resultados positivos, según fuentes de la investigación.

Los procedimientos se desplegaron en la sede central del Coys, ubicada en calle Rosario de Santa Fe 236; en las bases operativas de calle Parravicini y del Parque Sarmiento; en la sede del gremio de recolectores Surrbac y en domicilios particulares de personas señaladas como responsables del control de marcaciones y liquidaciones de sueldos.

Durante las inspecciones se procedió al secuestro de documentación en soporte digital y papel sobre recibos y rendiciones.

Los empleados no pudieron salir mientras se realizó el operativo. (Foto Gentileza de Leo Guevara)

Cuál es la sospecha

Uno de los ejes centrales del expediente se focaliza en el otorgamiento masivo de horas extras dentro de una plantilla de entre 1.200 empleados.

El convenio colectivo vigente fija un límite estricto que no puede exceder las 30 horas extras mensuales y las 200 horas anuales por trabajador. Sin embargo, la investigación detectó casos de personal que se encontraba absolutamente sobrepasado en esos techos normativos.

Se aclaró que estas tareas adicionales se concentran prioritariamente en el personal operativo abocado al barrido de calles y a la cobertura de eventos en sectores como la zona de La Cañada o el Parque Kempes.

Santiago Pinsiroli, el denunciante, junto al intendente Daniel Passerini.

Las cooperativas

El segundo tramo de las actuaciones examina el funcionamiento de las cooperativas de cartoneros y recolectores dedicadas al reciclaje para el denominado "circuito verde" municipal. Estas organizaciones deben certificar horas de labor y volumen de residuos recolectados para habilitar la acreditación de becas a través de tarjetas magnéticas, esquema donde la denuncia advierte la existencia de irregularidades en la liquidación de los montos abonados a los socios. Este punto todavía no está del todo claro.

Hay que tener presente el peso sindical dentro del organismo, porque la mayoría de los dependientes del Coys son afiliados al Surrbac y la estructura gerencial y operativa del ente municipal se encuentra integrada por personal vinculado al gremio de recolectores.

Sin imputados y a la espera de peritajes

Por el momento no existen personas imputadas en el marco del expediente. El fiscal Bornancini tiene ahora la tarea de análisis del volumen documental incautado, lo que demandará un tiempo antes de resolver posibles imputaciones penales y estimar el monto definitivo de la presunta maniobra fraudulenta.