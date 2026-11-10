Llaryora recibió al Papa León XIV junto a estudiantes y organizaciones de personas con discapacidad

El gobernador Martín Llaryora recibió minutos después de las 9 al Papa León XIV en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, acompañado por el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

La recepción oficial contó con la participación de estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de alta montaña y de la capital provincial, junto con delegaciones de organizaciones vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Bienvenida al Papa

Entre los alumnos que dieron la bienvenida al Santo Padre estuvieron representadas las escuelas Ceferino Namuncurá, ubicada en las Altas Cumbres, a 2.400 metros sobre el nivel del mar; Nuestra Señora del Valle, de las Sierras Grandes, en Los Gigantes, a 1.800 metros de altura; y República del Perú, de la ciudad de Córdoba.

León XIV ya está en Córdoba. | Crédito: Captura Youtube.

También participó una delegación de la Dirección General de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada por representantes de las fundaciones Pique Libre, Superadaptados, Iram, Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione, Beatriz Ramseyer y Korper Psicomotricidad, y del Centro Integral de Desarrollo Humano Asociación Civil.

Música

La bienvenida tuvo un acompañamiento musical a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretará un repertorio de música sacra.

Llegada del Papa XIV a Córdoba

El programa incluyó las obras Da Pacem Domine, de Charles Gounod; Dona Nobis Pacem, de Wolfgang Amadeus Mozart; Hallelujah, de Georg Friedrich Händel; Gloria, de Alberto Dono; y Hanac Pachap Cussicuinin.

Como gesto de recibimiento, los niños de Córdoba ofrecieron al Papa un puñado de hierbas aromáticas llegadas desde la localidad de San Pedro, en Traslasierra, donde se realiza el Festival de los Cultivos Aromáticos. La ofrenda expresó el cariño de la comunidad cordobesa hacia el Santo Padre.

Fuente: Gobierno de Córdoba.