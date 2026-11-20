Un fuerte temporal provocó este viernes graves daños, voladura de techos y caída de árboles en San Francisco y otras localidades del este provincial cordobés.

“El fenómeno se desató aproximadamente a las 3.40 de la mañana por espacio aproximadamente de no más de diez minutos, pero el viento fue con una intensidad que generó en la franja suroeste, noreste de la ciudad daños en estructura de algunas empresas ”, explicó Nelson Carrizo, director general de Prevención y Movilidad Urbana.

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Violencia temporal en San Francisco



Además el funcionario señaló que hubo “ caída de árbol e s en distintos sectores y se produjo la interrupción del suministro eléctrico, dado que quedaron fuera de servicio ocho subestaciones ”.





Temporal en San Francisco

Carrizo confirmó que “rápidamente se activó el protocolo para estos casos” y que la EPEC “está restableciendo el servicio en los distintos sectores de la ciudad”.

También indicó en declaraciones a Mitre Córdoba que el intendente Damián Bernarte y Defensa Civil están realizando todas las evaluaciones en los distintos barrios, “particularmente en el noreste de la ciudad, que ha sido el (sector) más afectado”.

“En ese sentido se están entablando contacto con los distintos organismos y ministerios de la provincia” para recibir la asistencia necesaria, puntualizó.



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Impacto del temporal en San Francisco

Carrizo aseguró que se estiman ráfagas “ de 90 a 95 kilómetros en la hora de mayor intensidad” .

Entre los daños una empresa resultó afectada en el sector sureste, “como así también muros de distintas construcciones, de un hotel conocido de la ciudad” y “voladuras de techos en el sector noreste”.

El temporal también provocó severos daños en el estadio del club Sportivo Belgrano de San Francisco.

Bomberos voluntarios trabajan esta mañana para despejar las principales arterias afectadas por la caída de árboles y postes, mientras San Francisco recupera paulatinamente la normalidad.

El fenómeno también afectó a otras localidades del este provincial y la ciudad santafesina de Rafaela.