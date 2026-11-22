Boca campeón. Pero campeón de la estrella más deseada de los cuatro que puede ganar en esta última parte del año. Boca campeón de la Copa Sudamericana. Una Copa que no es la Libertadores, obvio, pero que en los últimos años se ha tornado un anhelo difícil y codiciado. Y lo mejor es que Boca, este Boca del Vasco Rodolfo Arruabarrena, levantó la Copa luego de un partido casi perfecto, en el que fue protagonista de principio a fin, con la multitud del coro xeneize de fondo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

La historia dirá –ya dice– que los goles fueron de Santiago Ascacibar y de Miguel Merentiel. El primero a los 16 de la primera parte, y el segundo ni bien arrancó la segunda. Golpes en momentos claves, como para tumbar al rival, que no demostró casi nada. O sí: que es un equipo menor, como indica su lejana posición en el Brasileirao.

De hecho, el síntoma más claro de lo que había sucedido en el primer tiempo ocurrió cuando Eduardo Domínguez dispuso tres cambios para arrancar el segundo. Probablemente, si al técnico argentino le hubiesen dado la oportunidad, habría cambiado al equipo entero. Nunca hubo paridad en toda la primera parte en ningún aspecto de todos los que engloban a un partido de fútbol: ni por juego, ni por actitud, ni por resultado. Boca se lo llevó puesto al Mineiro no solo en el primer tiempo, también al principio del segundo.

El Mineiro recién llegó al arco de Montero a los 57 minutos, con una volea de Bernard tras un centro de Preciado que pasó cerca del ángulo. A partir de esa jugada, el equipo brasileño empezó a tener la pelota y a generar situaciones de peligro. Pero nada pasó.

En los últimos minutos, mientras la hinchada de Boca festejaba a cuenta porque en ningún momento la final se había puesto en riesgo, ocurrió otro síntoma, inverso que el exhibido por Domínguez. El Vasco sacó a Ascacibar por cansancio y el público xeneize lo ovacionó por primera vez desde que se puso la camiseta de Boca. Una consagración. Otra para este técnico y plantel, que ahora irá por más.