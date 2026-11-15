Boca sacó provecho de su jerarquía, goleó a Banfield y se metió en la final

El primer tiempo bien podría tomarse como una síntesis de este momento de Boca. Banfield controló la pelota, generó las situaciones más claras y convirtió al arquero Álvaro Montero en la figura. Sin embargo, cuando se jugaban los últimos minutos todo se reconfiguró: la pelota cayó en los pies de Paredes, vio que Santiago Ascacíbar se filtraba entre los centrales y con un toque sutil se la puso en la cabeza para que el delantero defina a un rincón del arco del Ruso Rodríguez.

No importa demasiado debatir si Boca merecía o no ese gol, si Banfield merecía o no irse al descanso en desventaja. La calidad de los jugadores del xeneize y ese destino que se obstina en que ahora le vaya bien marcaron una diferencia que para el Taladro se hizo irremontable. El 3-0 final deposita a Boca en la final de la Copa Argentina, donde lo espera Platense.

Ese 1-0 sobre el final del primer tiempo condicionó los 45 minutos que quedaban. Boca salió jugar la segunda etapa decidido a no dejar que la semifinal se transformara en una historia de suspenso. Con la ventaja a su favor, Boca mostró su confianza. Villa aportó desequilibrio y velocidad, mientras que Banfield perdió claridad y empezó a dejar espacios que el xeneize supo aprovechar.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena aprovechó los espacios que empezó a dejar Banfield y rápidamente amplió la diferencia. El segundo golpe llegó, precisamente, a través de Villa. El colombiano recibió en una contra, enganchó hacia adentro y sacó un remate preciso que se metió junto a un palo. Golazo y 2-0 para Boca, que pasó a jugar con una tranquilidad que contrastó con la necesidad del Taladro de ir en busca del partido.

Banfield intentó reaccionar, pero Boca encontró nuevamente el camino. Villa volvió a ser protagonista y asistió a Leandro Lozano, que apareció para marcar el tercero y dejar al xeneize con una ventaja que, a esa altura del encuentro, lo depositó sin dudas a la final de la Copa Argentina.

El Taladro quedó obligado a una hazaña para torcer una semifinal que se le escapó en pocos minutos. Boca, en cambio, supo administrar la diferencia para cerrar el partido sin contratiempos y enfocarse en lo que viene, una nueva final que se suma a las que ya tiene en agenda.