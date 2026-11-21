Durante el último trimestre de 2026, cuando los hinchas de Boca empezaron a ilusionarse con una cuádruple corona, también había, casi por unanimidad, uno de esos cuatro títulos en disputa considerado como el más relevante: la Copa Sudamericana que el equipo del Vasco Arruabarrena buscará levantar hoy, desde las 19.30 de Argentina, ante el Atlético Mineiro en Barranquilla. Buscará, también, cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Boca llega a este crucial enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que con Arruabarrena como técnico consiguió una regularidad que le permitió dar pelea hasta el final en todos los frentes.

El equipo de La Ribera no solo se quedó con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y se encuentra en la final de la Copa Sudamericana, sino que también está clasificado para el partido decisivo en la Copa Argentina luego de ganarle la semi a Banfield y en los playoffs del Torneo Clausura.

La única incógnita en el equipo es la presencia de Tomás Aranda o Alan Velasco en la delantera. Los otros diez jugadores están confirmados. “Somos Boca y tenemos que de entrada ir a buscar la final”, afirmó el Vasco Arruabarrena en estos días, con respecto a cómo debe plantear el equipo la final contra el Mineiro.

En caso de quedarse con la victoria, Boca cortará con una extensa sequía de 18 años sin títulos internacionales. Su última consagración en competencias de este tipo se dio en la Recopa Sudamericana 2008.

Atlético Mineiro, por su parte, atraviesa un delicado momento. Si bien marcha séptimo en el Brasileirao, cayó en tres de sus últimas cuatro presentaciones y perdió mucho terreno en la pelea por ingresar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño, que tiene como técnico al argentino Eduardo Domínguez, quiere cortar con la seguidilla de caídas en finales internacionales, debido a que en 2024 perdió en el partido decisivo de la Copa Libertadores ante Botafogo en el Monumental y el año pasado fue derrotado por Lanús en el de la Copa Sudamericana. Por esa razón, antes de emprender el viaje a Barranquilla, el plantel fue interceptado por la barra, que fue terminante: “Ya perdimos cuatro finales, no podemos perder una quinta”.

Con short y medias amarillas

La Conmebol confirmó que Boca saldrá hoy al campo de juego del Estadio Metropolitano de Barranquilla con su camiseta titular azul y oro acompañada de shorts y medias amarillas.

Lejos de ser una cábala planificada, la medida responde a una disposición reglamentaria, aunque remite directamente a la histórica consagración en la Copa Libertadores 2007, cuando Boca le ganó al Gremio en Brasil con un golazo de Riquelme.

La noticia, anticipada mediante las producciones fotográficas oficiales de la Conmebol junto a referentes del plantel como Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, despertó de inmediato el entusiasmo y la ilusión de los simpatizantes xeneizes.

En busca de ser el más ganador

Boca tendrá otro desafío hoy: si gana, se convertirá en el equipo más ganador en la historia de la Copa Sudamericana.

El equipo de La Ribera, que busca cortar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales, se consagró campeón del segundo torneo de clubes más importante de América en dos ocasiones. La primera fue en 2004 y la segunda al año siguiente, en 2005, cuando era por invitación. A partir de allí, nunca pudo volver a ser protagonista en la competición, más allá de la semi contra River en 2014. Los bicampeones actuales, como lo es Boca, son Independiente, Atlético Paranaense, Independiente del Valle, Liga de Quito y Lanús.

Un show de Libertadores

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes en el Estadio Centenario de Montevideo será testigo de un acontecimiento histórico. Por primera vez, una definición continental contará con show de medio tiempo. Según el anuncio de Conmebol, el protagonista será Pedro Sampaio, DJ, productor y cantante brasileño, reconocido como uno de los principales exponentes del “funk” en Latinoamérica. Su presentación tendrá una duración de siete minutos y se realizará fuera del campo de juego, dentro de los 15 minutos reglamentarios.