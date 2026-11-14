Después del Papamóvil, Córdoba se sube al Rally y anda en Scaloneta

Reunión Habemus! Dos días después de la visita del Papa León XIV, el gobernador cordobés Martín Llaryora se plantó en la Sala de Situaciones 'Sonia Torres' del Centro Cívico del Bicentenario y proclamó ante las feligresías política, periodística y 'tuerca' otro 'día histórico' para su gestión. “La 'República de Córdoba', gracias a su infraestructura, su empeño y su gente, vuelve a poner a la Provincia en lo más alto”, se envalentonó el mandatario al anunciar la bendición de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para el regreso al territorio mediterráneo de la tradicional competencia al calendario del World Rally Championship (WRC), que se concretará en la temporada 2028.

"Los cordobeses tenemos las campanas, el cuarteto y el fernet, y ahora vuelve el Rally, que vendría a ser como el equipo de fútbol de todos. Esto representa un gran orgullo y ratifica nuestra voluntad de organizar grandes acontecimientos", destacó Llaryora, haciendo foco en uno de los caballitos de batalla de su administración: el impulso de la industria de eventos, más conocida como 'economía naranja'.

"Los cordobeses tenemos las campanas, el cuarteto y el fernet, y ahora vuelve el Rally, que vendría a ser como el equipo de fútbol de todos", afirmó el gobernador Martín Llaryora.

Antes de la prédica gubernamental, en la primera lectura, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, apuntó: “Hemos recuperado una carrera que está en el corazón de los cordobeses y que forma parte de nuestra cultura”. “A la historia la escriben los valientes y fue nuestro gobernador quien tuvo la valentía y la decisión de que el Rally vuelva a nuestra provincia, así que pido un fuerte aplauso para él”, añadió el también titular de la Asociación Argentina de Tenis y exdiputado nacional. En primera fila acompañó gran parte del gabinete, incluidos los ministros Miguel Siciliano y Juan Pablo Quinteros, quienes no pierden ocasión para tratar de capitalizar cualquier exposición pública y mediática, en aras de posicionarse en la carrera por la sucesión al Palacio 6 de Julio.

LA ÚLTIMA VEZ. El francés Sebastien Loeb celebra su victoria en el Rally de Argentina 2009. | Crédito: REDES

La precisión del anuncio dio cuenta de la realización de una competencia denominada Candidate Event Rally de Córdoba, una suerte de 'Rally testigo', para marzo o abril del próximo año. “Esa competición será un hito importante, pensando en lo que vendrá en 2028”, destacó el emiratí Mohammed ben Sulayem, autoridad máxima de la FIA, también presente en El Panal mediante un vídeo grabado para la ocasión. “Argentina ocupa un lugar importante en la historia del Rally, su gente lleva el automovilismo en la sangre y esa pasión es lo que hace especial a este evento”, destacó el expiloto en un español bastante comprensible, al menos hasta que le tocó pronunciar el apellido del gobernador cordobés. Oriundo de Dubai, Ben Sulayem fue piloto de Rally durante más de dos décadas y entre sus logros figura haber adjudicado la competencia del Grupo N en la edición argentina de 1993, que unió a Tucumán y Córdoba.





La precisión del anuncio del jueves pasado dio cuenta de la realización de una competencia denominada Candidate Event Rally de Córdoba, una suerte de 'Rally testigo', para marzo o abril del próximo año.





César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino, también celebró el retorno del Rally a Córdoba, que se concretará después de una larga ausencia de nueve años, y vaticinó más buenas nuevas para la administración de Llaryora: “Si logramos homologar algún autódromo, seguramente vamos a tener más eventos internacionales en esta provincia”.

TRIDENTE FUTBOLERO. Juan Manuel Cavagliatto, el nexo entre el gobierno de Martín Llaryora y la AFA de Claudio ‘Chiqui’ Tapia. | Crédito: Crédito: IACC

Pelota naranja

“Muchos no entienden la importancia del movimiento económico que generan estos eventos, que afianzan y amplían las excusas para visitar nuestra provincia y promueven un posicionamiento a nivel internacional de la marca Córdoba”, afirma Llaryora cada vez que le preguntan sobre los costos de hacer un gol con la pelota naranja, al estilo de Norberto 'Beto' Alonso en el célebre clásico River-Boca del 6 de abril de 1986. La frase, cual gambeta de Lionel Messi, volvió a resonar en la puesta en escena que se realizó el jueves pasado bajo el lema 'El Rally vuelve a casa', y que ofició como previa a la trilogía futbolera que en seis días puso en la cartelera cordobesa la final de la Supercopa Argentina, la definición de la Primera Nacional y una nueva presentación de 'La Scaloneta'.

Si la programación de los partidos Estudiantes-Independiente Rivadavia y Godoy Cruz-Tristán Suárez en El Gigante de Alberdi fueron un guiño de la AFA para Belgrano y su presidente Luis Fabián Artime, un aliado estratégico de la 'Casa Madre' (Luifa dixit); el amistoso entre los seleccionados de Argentina y Costa Rica volvió a dejar en evidencia el vínculo estrecho entre Juan Cavagliatto, el líder dirigencial de Instituto, y el mandamás afista Claudio 'Chiqui' Tapia. El papa de La Gloria, a quien en los corrillos llaman 'El Canciller', se ha consolidado en los últimos tiempos su condición de nexo entre la pelota nacional y la política provincial. De hecho, Córdoba es la única sede del país que se repartió con Buenos Aires los cinco amistosos del elenco albiceleste en las dos fechas FIFA que le sucedieron al Mundial 2026.

La noticia de la vuelta del Rally ofició como previa de una trilogía futbolera que incluye la final de la Supercopa, la definición de la Primera Nacional y una nueva presentación de la Selección Argentina.



Según trascendió, alrededor de 1.000 millones de pesos (equivalentes a US$ 650.000) salieron de las arcas provinciales para solventar el encuentro que Argentina y Bolivia jugaron en el Estadio Kempes el pasado 30 de septiembre, aunque no hubo precisiones. sobre si ese monto se abonó en concepto de 'caché' o si también incluyó los gastos inherentes al sistema 'llave en mano' (operativo de seguridad, traslados, alojamientos y alquiler del escenario) que la AFA promueve para las presentaciones en sociedad de su representante mayor.

OTRA VEZ EN CÓRDOBA. Tras la confirmación de la continuidad del DT Lionel Scaloni, la Selección Argentina vuelve a jugar en el Kempes. | Crédito: SELECCIÓN ARGENTINA

Con la disputa del Trofeo de Campeones confirmada para el 19 de diciembre en el reducto del barrio Chateau Carreras, con Belgrano como uno de sus protagonistas, el cordobesismo se mantiene a la expectativa de sumar la final de la Copa Argentina a su calendario deportivo 2026, que incluyó la 30° edición del Desafío del Río Pinto de mountain-bike y el duelo entre Los Pumas y Escocia por la National Championship de rugby, y que también tiene en el horizonte las presentaciones de Las Leonas y Los Leones por la Hockey Pro League, entre el 8 y 13 de diciembre próximos.

Con la disputa del Trofeo de Campeones confirmada para el 19 de diciembre en el Kempes, con Belgrano como uno de sus protagonistas, Córdoba tiene la expectativa de albergar la final de la Copa Argentina.



Aunque más de uno cayó en la tentación de vincularlo con un milagro religioso, el anuncio del retorno del Rally de Argentina encuentra coincidencias temporales más terrenales, como el colapso del Ueno Bank, principal sostén económico de la carrera que Paraguay tiene asegurada hasta 2027 en la grilla del WRC. “Se estaba negociando una prolongación de contrato de cinco a 10 años, pero con la caída del patrocinador principal y todo el escándalo de Santiago Peña, la cosa se puso difícil”, afirmó en redes sociales el periodista paraguayo Manuel Acosta, quien reveló que el Rally 'inyectó este año más de U$S 209 millones' a la economía del país vecino.

Llaryora todavía celebraba su gol en El Panal, cuando Javier Milei se adjudicó la autoría de la jugada en su cuenta de 'X'. Allí reposteó el vídeo de Ben Sulayem y añadió la leyenda 'Vuelve el Rally a la Argentina: hechos no palabras'. Mientras se acomodan en la grilla de partida de sus próximas carreras políticas, el gobernador cordobés y el Presidente de la Nación ya se imaginan con la bandera a cuadros en las rutas cordobesas.