El Papa nos dejó la firma de Scaloni

La renovación contractual de Lionel Scaloni para cumplir un tercer ciclo al frente de la Selección Nacional, conservando al 80% de su cuerpo técnico, es el mejor regalo que el papa León XIV pudo dejarles a los argentinos. Es un regalo papal porque la firma del entrenador, en este momento del país, de la Selección y de la AFA, después de todo lo que consiguió y demostró, y tras la peor quincena de su vida, en la que debió despedir a doña Eulalia, su amada madre, constituye, por encima de cualquier otra consideración, un acto de fe.

La fe es un salto hacia lo invisible: la certeza íntima de que existe un sentido superior capaz de sostenernos en medio del caos, alimentar la esperanza y orientar la suerte. Una brújula que ofrece consuelo, propósito y pertenencia allí donde la razón encuentra sus límites. Por dichos del párroco Juan José Medina, capellán de la Selección, sé que Scaloni es católico, es religioso, es creyente. Acaba de demostrarlo.

Detrás de los garabatos que su estilográfica trazó para estampar la firma en el cuarto piso del octogenario edificio de la porteña calle Viamonte, no hay una lógica visible ni intereses económicos ocultos: firmó porque es Lionel Scaloni, el mismo de antes de ser campeón del mundo. No hay cálculo oportunista ni coqueteo con la vanidad: firmó porque es Lionel Scaloni, aquel mismo muchachito de Pujato. No hay hambre de gloria ni sed de fama: firmó porque es Lionel Scaloni, el de siempre, el que aprendimos a conocer y a querer, el que terminamos consagrando como “el argentino ejemplar”.

La autocrítica de Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección Argentina vs Uruguay

El ser ejemplar no es aquel que alcanza una perfección inalcanzable ni quien jamás tropieza, sino aquel cuya conducta permanece fiel a sí misma. Tenga éxito o no. Gane títulos o no. Su grandeza no reside en la grandilocuencia de los discursos, sino en los gestos cotidianos: la integridad frente a la tentación fácil, la empatía ante el fracaso ajeno y la humildad para reconocer los propios errores. No impone normas ni exige virtudes que no practica. El ser ejemplar inspira en silencio; convierte su propia vida en una referencia ética capaz de elevar a quienes lo rodean sin necesidad de levantar la voz ni levantar trofeos.

Firmó sabiendo que la era pos-Messi jamás será igual a la que ya fue. Firmó sabiendo que no solo faltará Messi, sino aun digiriendo la ausencia de Di María e internalizando el adiós de Otamendi. Sí, la exitosa columna vertebral de su equipo ya no estará para sostener al resto, para amparar a los juveniles, para ofrecer las certezas que tantas veces resolvieron las incertidumbres. Rezará para que se produzca el milagro de sustituir los insustituibles goles de Messi; invocará al cielo para que alguno de los chicos consiga reproducir el genial desequilibrio que la destreza de Di María imponía por las bandas de la mitad de cancha. Y orará para que la defensa aprenda a mantenerse firme sin la “voz caudilla” de Otamendi. Pero, más allá de las plegarias, Scaloni confía.

Es cierto que confiar, en el ambiente del fútbol profesional, puede ser suicida, pero para un devoto como él, confiar no es ingenuidad ni ceguera frente a los riesgos, sino un deliberado input de valentía. La decisión de entregar una parte importante de uno mismo sin garantías de reciprocidad es gracia de pocos. Es mucho más que una apuesta. Él no desconoce quién es Chiqui Tapia ni el siempre “observado” séquito del Comité Ejecutivo. No se engaña con Toviggino y seguramente admira a la “Brujita” Verón y tal vez a Stefano Di Carlo. Sin duda, comprende que el control absoluto es una ilusión – mucho más en el fútbol –, sabe que ninguna relación es eterna y que ningún vínculo puede ser verdaderamente profundo cuando “la otra parte” no comparte los mismos principios. Pero también sabe que la confianza es el puente invisible que hace posible la convivencia. Y ese es el 4-3-3 de su táctica humana, mucho más importante que cualquier esquema deportivo.

Scaloni también sabe que no habrá replay. Pero cree en sus asados y en su ángel; confía en que ambos continúen acompañando sus conocimientos para filmar nuevos festejos, esta vez con nuevos actores. No será fácil, porque el país está tan difícil que ni siquiera un clásico contra Uruguay, sin Messi, consiguió llenar la Bombonera. No será sencillo, porque el fútbol vernáculo desconoce la paciencia y le exigirá resultados antes de concederle tiempo. Tampoco será cómodo, porque las expectativas no se jubilan junto con los ídolos y las comparaciones con el pasado serán tan inevitables como pueden ser despiadadas. Pero firmó.

Firmó sabiendo que, aun siendo campeón del mundo, figuraba entre los técnicos mundialistas peor remunerados, pese a trabajar para una AFA tan millonaria como escandalosa. Firmó conociendo las dificultades, las ausencias, las limitaciones y los riesgos. Como dirían los gringos de su Pujato: firmó “conociendo los bueyes con los que ara”. Eso es fe. Firmó cuando ya no tenía nada que demostrar y todavía podía perder mucho de lo conquistado. Igualmente, firmó. Porque es Lionel Scaloni. El argentino ejemplar.

¿Mandato Divino? Coincidencia o no, el Papa se fue cuando Scaloni renovaba su fe en la Selección Nacional. No parece un mal comienzo pensando en 2030…