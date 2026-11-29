La historia siempre se escribe con detalles. Y la Copa Libertadores casi siempre se define así: con algo de azar, con algo de talento, con algo de picardía. Con más actitud que fútbol. Estudiantes puede dar cátedra de eso. Aunque desde ayer, también puede decir que sufrió esa condición, esa caracterización tan propia de nuestro fútbol continental.

Fue una final así: friccionada, peleada. Y Palmeiras ganó por un golazo de Ramón Sosa. Festejó el Verdao y festejó Brasil: por primera vez, superó a Argentina en Libertadores ganadas: 26 a 25. Para Estudiantes, como dijeron Marcos Rojo y Fernando Muslera después, solo quedó la tristeza. “No hay bronca porque lo dejamos todo, pero sí tristeza”.

El primer tiempo fue un bodrio. Un bodrio con el mejor contexto, tanto en lo escenográfico como en lo histórico. Una final de Libertadores en un Centenario lleno, dividido casi simétricamente entre las dos hinchadas, pero con un juego escaso en la cancha. Escaso en el sentido más literal de la palabra: en el primer tiempo hubo, de tiempo neto, se jugaron apenas 25 minutos. La más clara la tuvo Palmeiras con una jugada exquisita de Evangelista que rebotó en el pie de Marcos Rojo y pegó en el palo. Hace un año, Rojo hizo casi lo mismo con la camiseta de Racing ante Flamengo, en la semi de la Libertadores. Aquella vez, la pelota entró.

Pero como el fútbol siempre te sorprende, ni bien empezó el segundo tiempo, Palmeiras creó lo que no había creado en todo el primero. Un centro medido desde la izquierda de Arthur Gabriel, un cabezazo-asistencia de Jhon Arias y una definición, de zurda y de volea, de Ramón Sosa. Golazo colectivo. Linda postal para un campeón de Libertadores.

Después, con la derrota a cuestas, Estudiantes mejoró. Fue como si la piña que significó el gol del Verdao lo hubiera despertado. Y el Pincha entonces avanzó, en el mismo tiempo en que Palmeiras retrocedió. Pudo empatar varias veces, sobre todo con un cabezazo de Cetré que tapó Carlos Miguel o una volea de Tomás Palacios que infló el costado de la red.

No alcanzó. Y las lágrimas del pueblo pincha, que viajó masivamente por tierra, agua y aire, serán un recuerdo amargo de estos días inolvidables en Montevideo.