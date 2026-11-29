En un partido en el que la definición por penales fue plena de emociones, Independiente venció 3-1 a Vélez en el Estadio José Amalfitani, resultado que pone al equipo de Avellaneda en semifinales del Tonero Clausura.

Con arbitraje de Facundo Tello, el tiempo regular y los alargues habían concluyeron 1-1, con goles de Sebastián Valdez cerrando una asistencia de Montiel para los de Avellaneda, y Ronaldo Martínez igualando para los de Liniers cuando ya iban 104 minutos de juego.

Pero lo mejor llegaría en los penales, porque primero marcó Maxi Meza, y enseguida igualó Rodrigo Aliendro para los de Barros Schelotto. La definición empezó a calentarse con Montiel viendo como su disparo era atajado por Marchiori.

Independiente venció a Vélez en Liniers y es semifinalista del Clausura. | Crédito: NA

Luego le quedó a Magallán la ocasión para poner a Vélez en ventaja, pero el exRiver le erró al arco y el duelo siguió 1-1. El turno de los disparon siguió con Lautaro Millán, y así el equipo de Avellaneda se puso 2-1, ventaja que se mantuvo porque el joven Thiago Silvero lanzó su disparo por encima del travesaño.

Luego para extender la incertidumbre, Marchiori le detendría el penal a Sebastián Valdéz, pero enseguida el Fortín erró su última oportunidad de igualar con el penal de Nosei dando en el travesaño. Allí el Rojo mantuvo la ventaja, que sellaría Zabala marcando el último disparo de la serie.

Así luego de haber superado primero a Argentinos en La Paternal, y luego a Vélez en Liniers, Independiente se ganó un lugar en semifinales, y enfrentará al ganador del duelo en Córdoba entre Instituto y River.

Las formaciones en Liniers

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.

Goles: 92' Sebastián Valdez (IND); 104' Ronaldo Martínez (VEL).

Arbitro: Facundo Tello | VAR: Salomé Di Iorio.