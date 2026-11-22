Franco Colapinto finalizó en la 6° posición del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El argentino largó desde la novena plaza y repitió su mejor resultado personal en la categoría, el sexto puesto que había conseguido en Canadá. En una caótica carrera, Max Verstappen se quedó con el triunfo y Pierre Gasly culminó quinto.

Una vez finalizada la actividad en pista del trazado callejero estadounidense, el joven de Alpine analizó su actuación y se refirió al vibrante desarrollo de la competición. “Con las blandas, al principio, no sé qué pasó. No tenía nada de grip (agarre) en las primeras cinco vueltas. Fui para atrás bloqueando mucho y patinando. Tenía cero grip y fuimos para atrás. Cuando te empiezan a pasar en la recta y con la energía, es complicado. Es un tren que empieza a pasar y vos tenés que pasar cuando estás con ellos cuando pasan a alguien. Fue una carrera larga. Creo que divertida para los fanáticos y para ver”, comenzó el argentino en diálogo con ESPN.

Franco Colapinto en Las Vegas | Crédito: AFP

El joven de 23 años mostró su felicidad por el resultado final y la pelea con los equipos de punta: “Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo. Creo que seguiremos trabajando para las próximas dos. Pero fue lindo haber peleado con los equipos de adelante", dijo.

Y aghregó: "Con Leclerc, es complicado con la Ferrari cuando tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra. Es como que te pasan, pero después pierden los dos mucho tiempo. Es complicado cuando peleas. Perdés mucho y el tren se corta. En la doble bandera amarilla levanté mucho, después en la simple de Russell. Perdí mucho tiempo ahí. Pero, en general, tuvimos buen ritmo con la goma media. No tanto con las blandas y hay que entender ese stint”.

Colapinto en el GP de Las Vegas

El jefe de Alpine destacó el trabajo de sus pilotos y se refirió a la extrema “mini carrera” en el último minuto de la qualy Respecto al caótico desarrollo de la carrera, Colapinto remarcó el aprendizaje y la experiencia que logró en Las Vegas. “Fue divertida para ver, me imagino. Hay que ver si penalizan a alguien, se tocaron bastante con Hadjar. No sé si alguien más. Hay que esperar, pero fue una linda carrera. Haber peleado con los equipos de adelante es lo que me llevo. Competir con ellos estuvo bueno, es una gran experiencia”, puntualizó.





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